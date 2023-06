Soal PAT Bahasa Inggris Kelas 3 SD Semester 2, Penilaian Akhir Tahun dan Kunci Jawaban PAS, UAS

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) atau Ujian Akhir Semester (UAS) Bahasa Inggris kelas 3 SD/MI beserta kunci jawaban.

Contoh soal PAT, UAS Bahasa Inggris kelas 3 SD/MI ini terdiri dari 20 soal pilihan ganda.

Soal dan kunci jawaban PAT, UAS Bahasa Inggris kelas 3 SD/MI ini, hanya untuk panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak sebelum menghadapi Penilaian Akhir Semester (PAS).

Diharapkan siswa dapat mengerjakan contoh soal PAT, UAS Bahasa Inggris kelas 3 SD/MI ini terlebih dahulu sebelum menengok kunci jawabannya.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal PAT, UAS Bahasa Inggris kelas 3 SD/MI ini.

Contoh Soal PAT, UAS Bahasa Inggris Kelas 3 SD/MI

A. Berilah tanda silang (x) di depan huruf a,b,c atau d di depan jawaban yang benar!

1. We have breakfast in the …

a. Morning

b. Afternoon

c. Evening

d. Night

Jawaban: A

2. Mother cooks food in the …

a. Living room

b. Dining room

c. Kitchen

d. Garage

Jawaban: C

3. The first month in a year is …

a. January

b. February

c. March

d. April

Jawaban: A

4. A month before August is …

a. April

b. September

c. June

d. July