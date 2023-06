Soal PAT BTQ Kelas 5 SD Semester 2, Lengkap dengan Kunci Jawaban PAS, UAS

TRIBUNNEWS.COM - Jawablah soal-soal latihan mata pelajaran baca Tulis Qur'an (BTQ) Penilaian Akhir Semester (PAS) atau ujian akhir semester (UAS) untuk siswa kelas 5 Sekolah Dasar (SD) semester 2.

Soal-soal PAS mengulas materi BTQ Kurikulum 13 beserta kunci jawabannya.

Berikut contoh latihan soal dan kunci jawaban yang mengutip dari materi pokok pada mata pelajaran BTQ untuk siswa kelas 5 SD semester 2.

Coba jawablah soal-soal berikut ini, kemudian cocokkan dengan kunci jawaban yang telah disediakan.

PILIHAN GANDA

1. Huruf kaf jika ditulis dengan benar yaitu ....

A. ق

B. ك

C. ف

D. دَ



Jawaban: B. ك

2. Harokat fathatain, jika dibaca bunyinya...

A. un

B. an

C. in

D. uin

Jawaban: B. an

3. Huruf (ص) memiliki nama?

A. to’

B. dod’

C. shod’

D. khod'

Jawaban: C. shod’

4. Huruf د jika ditambah dengna tanda harakat fatah menjadi ....