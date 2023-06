50 Soal PAT Pendidikan Agama Islam Kelas 2 dengan Kunci Jawaban PAS, UAS

TRIBUNNEWS.COM - Inilah soal ujian Penilaian Akhir Tahun (PAT) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas 2 SD/MI untuk Kurikulum 13 (K13).

Soal ujian PAT Pendidikan Agama Islam kelas 2 dilengkapi dengan kunci jawaban UAS, PAS PAI.

Namun ada baiknya siswa kelas 2 terlebih dahulu mengerjakan soal PAT Pendidikan Agama Islam sebelum menengok jawabannya.

Soal PAT Pendidikan Agama Islam kelas 2 juga dapat dipakai sebagai soal latihan di rumah sebelum menghadapi penilaian akhir semester (PAS) atau Ujian Akhir Semester (UAS) tahun 2023.

Berikut 50 soal PAT Pendidikan Agama Islam kelas 4 SD/MI dilengkapi kunci jawaban ujian PAS, UAS:

1. Sikap terpuji yang dimiliki oleh Nabi Saleh AS adalah ….

a. Pembohong

b. Penakut

c. Berani

Jawaban: c. berani

2. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Saleh AS adalah ….

a. Dibakar tidak hangus

b. Unta yang keluar dari batu

c. Dapat berbicara dengan binatang

Jawaban: b. Unta yang keluar dari batu

3. Nabi Luth AS mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan ...

a. Terpuji

b. Maksiat

c. Benar

Jawaban: b. Maksiat

4. Nabi yang terkenal karena sangat kasih sayang kepada keluarga dan anak-anaknya, sehingga beliau mendapat perlindungan dari Allah SWT adalah Nabi …

a. Ishaq AS

b. Adam AS

c. Yaqub AS

Jawaban: c. Yaqub AS

5. Nabi yang terkenal mampu menyelesaikan permasalahan keluarga dengan cara damai, santun, dan bijaksana adalah Nabi ...

a. Ishaq AS

b. Ya'qub AS

c. Ibrahim AS