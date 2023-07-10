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Seleksi Mandiri Telkom University 2023 Jalur CBT Periode 2 Masih Dibuka, Ini Cara Daftarnya
Berikut cara daftar Seleksi Mandiri Telkom University 2023 jalur Computer Based Test (CBT) periode 2.
Penulis:
Farrah Putri Affifah
Editor:
Endra Kurniawan
TRIBUNNEWS.COM - Berikut cara daftar seleksi mandiri Telkom University 2023 jalur Computer Based Test (CBT) periode 2.
Seleksi Mandiri Telkom University 2023 Jalur CBT merupakan seleksi tes secara online yang nantinya pengumuman kelulusannya akan lebih cepat dibandingkan jalur seleksi lainnya.
Diketahui, pendaftaran Seleksi Mandiri Telkom University 2023 jalur CBT periode 2 telah dibuka mulai 28 Juni - 12 Juli 2023.
Adapun pendaftaran Seleksi Mandiri Telkom University 2023 Jalur CBT periode 2 dapat diakses melalui smb.telkomuniversity.ac.id.
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Cara Daftar Seleksi Mandiri Telkom University 2023 Jalur CBT Periode 2
1. Akses laman smb.telkomuniversity.ac.id
2. Pilih menu 'Daftar SMB TEL-U' untuk membuat akun pendaftaran
3. Isi data pembuatan akun
4. Verifikasi akun melalui email
5. Login kembali untuk melengkapi data diri
6. Isi Data Diri, Data Pendidikan dan Data Keluarga
7. Lengkapi data registrasi dengan mengisi kuisioner
8. Kemudian isi Data Pemesanan Formulir Pendaftaran
9. Melakukan Pembayaran PIN Pendaftaran