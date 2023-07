Sebagai Upaya Kolaboratif Pembangunan dan Teknologi, Vokasi UI Gelar Konferensi Internasional

Universitas Indonesia menggelar konferensi internasional bertema The 6th International Conference on Vocational Education Applied Science and Technology (ICVEAST) 2023, di Alila Hotel Solo, Surakarta.

TRIBUNNEWS.COM - Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia menggelar konferensi internasional bertema The 6th International Conference on Vocational Education Applied Science and Technology (ICVEAST) 2023, di Alila Hotel Solo, Surakarta pada 25-26 Juli 2023.

Konferensi internasional ini diikuti beberapa negara dari lima benua, yaitu Indonesia, Australia, Inggris, Malaysia, Amerika, Belanda, Thailand, dan Afrika Selatan.

“Dalam konferensi ini akan mengeksplorasi beragam topik, mulai dari memodernisasi kurikulum pendidikan vokasi hingga mendorong kewirausahaan dan mempromosikan keunggulan pelatihan vokasi. Bersama-sama, kita akan mempelajari paradigma baru dari blended learning, work based training, dan peningkatan keterampilan untuk memanfaatkan potensi sebenarnya dari Vocational 5.0,” ujar Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI, Prof. Haris.

Baca juga: Dukung Partisipasi Anak Muda di Politik, ILUNI UI: Semua Orang Perlu Melek Politik

Acara yang bertemakan 'Virtuosity Collaboration for Sustainability Development and Innovative Technologies Goals 5.0 (Vocational 5.0)' ini, berbeda dengan gelaran sebelumnya. Tahun ini, ICVEAST membuka kesempatan bagi akademisi dan mahasiswa untuk mengikuti konferensi internasional melalui artikel ilmiah dan poster ilmiah.

Berbagai akademisi turut hadir menjadi keynote speaker dalam ajang tersebut, di antaranya Associate Professor Fuminari Kaneko dari Tokyo Metropolitan University (Jepang), Dr. Laurens Rook dari Delft University of Technology (Belanda), Adjunct Associate Professor Dr. Eunice R.S. dari University of New South Wales (Australia), Associate Professor Rose Amnah Abd. Rauf dari Universiti Malaya (Malaysia), dan Dr. Diaz Pranita, dari Universitas Indonesia (Indonesia).

Konferensi internasional ini diawali dengan business talk yang dibuka oleh Sri Paduka Mangkoenegoro X Mangkunegaran Surakarta, Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo. Kegiatan ini

menghadirkan beberapa praktisi, yaitu Direktur Utama Perum Produksi Film Negara (PFN) Dwi Heriyanto, CEO dan Founder Bubu.com Shinta W. Dhanuwardoyo, Head of Ecosystem PIDI 4.0 Kementerian Perindustrian RI Mareta Pratiwi, dan Direktur Program Pendidikan Vokasi UI Padang Wicaksono.

Baca juga: Doktor FKM UI Teliti Rumusan Kebijakan Asuransi Kesehatan Tambahan untuk Peserta JKN, Ini Sarannya

Padang mengatakan bahwa ICVEAST bertujuan untuk menjadi forum internasional guna membahas perkembangan dan tantangan terkini dalam pendidikan vokasi saat ini dan di masa depan dari berbagai perspektif, termasuk akademisi, mahasiswa, serta industri.

“Konferensi ini dirancang sebagai ruang untuk knowledge sharing dan mendiskusikan tantangan yang dihadapi pendidikan dan manufaktur dalam mempersiapkan kemampuan manusia untuk beralih ke tren otomatisasi serta peran teknologi di dalamnya. Penelitian terapan di bidang administrasi dan bisnis, kesehatan, sosial humaniora, dan teknik diharapkan dapat menjadi kunci bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai gempuran menuju era 5.0,” kata Padang.

Chairman of ICVEAST 2023 Ngurah Rangga Wiwesa, menyatakan bahwa konferensi internasional tersebut merupakan ajang bagi akademisi maupun mahasiswa untuk berpartisipasi dalam upaya kolaboratif mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan teknologi yang inovatif.

Baca juga: ILUNI UI dan BantuSaku Diskusi Bahas Pentingnya UU P2SK

“Vocational 5.0 diharapkan dapat mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan, menciptakan platform untuk berbagi pengetahuan, dan mempromosikan penggunaan teknologi untuk mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan,” kata Rangga.

Suksesnya penyelenggaraan The 6th ICVEAST ini tak lepas dari dukungan para Co-Host University, diantaranya Fakultas Ilmu Terapan Telkom University dan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Proceeding Publisher Atlantis Press, Media Partner SEA Today dan SoloPos Media Group, serta beberapa sponsor, yaitu Bank Tabungan Negara, dan PT Bintang Samudra Mandiri Lines. (*)