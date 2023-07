Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 8, Collecting Information: Situation 2 and 3

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 8.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 9 SMP halaman 8, terdapat tugas pada Collecting Information.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 9 halaman 8 memuat soal untuk mengisi bagian yang rumpang dari percakapan.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 8, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 8.

Baca juga: Kunci Jawaban IPA Kelas 9 Semester 1 Uji Kompetensi 1 Halaman 47 48 49: Sistem Reproduksi Manusia

Halaman 8

Collecting Information

First, we will read the situations carefully.

Second, we will discuss and decide what the speaker in each conversation would say.

Third, every one of us will handwrite the conversations on a piece of paper.

Finally, we will play the roles of the speakers in the conversation.

Here is the situation that we will read.

Lina has just got the result of her Math test. She is waiting for the result of her English test.