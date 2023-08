Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 6, Task 2: Identify Main Idea

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 6.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 10 halaman 6, terdapat tugas Task 2.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 10 halaman 6 memuat soal untuk mengidentifikasi gagasan utama pada setiap paragraf.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 6, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 6.

Task 2:

After reading the text, in the chart below, identify the main idea of each paragraphs, and then write the most important details in your own words. Students identified as A, refer to Text 1; students identified as B, refer to Text 2.

Jawaban:

Paragraph 1

Main Idea: Hannah introduces herself.

Details:

- Hannah knew Alia from Caroline.

- Caroline told Hannah that Alia wanted to have pen pals from the USA.