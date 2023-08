Adu Ide Anak Muda di Bidang Energi Schneider Go Green 2023 Diikuti 475 Peserta

Tahun ini, Schneider Electric kembali menginisiasi Schneider Go Green Student Competition yang diikuti oleh lebih dari 475 peserta dari seluruh Indonesia.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Tahun ini, Schneider Electric menginisiasi Schneider Go Green Student Competition yang diikuti oleh lebih dari 475 peserta dari seluruh Indonesia.

Schneider Go Green Student Competition 2023 adalah kompetisi global bagi para mahasiswa untuk unjuk gigi menunjukkan inovasi pembangunan berkelanjutan di bidang manajemen energi dan otomasi.

Para finalis terpilih mendapatkan bimbingan langsung dari para ahli industri, sekaligus mengembangkan keterampilan dan menyiapkan diri untuk memulai karier.

Baca juga: Syarat Daftar Beasiswa Pendidikan Pemimpin Indonesia 2023, Bantuan Sebesar Rp 4 Juta

Ada 3 tim pemenang atas ide inovatif yang menjawab studi kasus yang diberikan tahun ini, yaitu seputar Circularity and Energy Efficiency in Buildings (Sirkularitas dan Efisiensi Energi dalam Bangunan Gedung).

Melalui kompetisi ini, peserta juga berkesempatan untuk belajar secara langsung dari pakar industri serta mendorong diri mereka untuk berinovasi melalui ide-ide yang berani dan berkelanjutan.

Tahun ini, gelar juara diraih oleh tim Bentala yang beranggotakan mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Tim Intermezzo yang juga berasal dari ITB; dan tim Grafena dari Universitas Indonesia dan Universitas Atmajaya melengkapi daftar pemenang pada kompetisi tahun ini.

Para tim pemenang berhasil merumuskan beberapa solusi terbaik dari permasalahan umum yang dihadapi pengelola gedung perkantoran dan hotel untuk melibatkan para penyewa gedung dan tamu hotel untuk mengurangi jejak karbon melalui pemanfaatan teknologi sehingga tercipta sirkularitas dan efisiensi energi untuk tujuan keberlanjutan jangka panjang.

Kompetisi Go Green ini menghadiri empat dewan juri, yang terdiri dari Tito Aribowo, Executive Director Green Building Council Indonesia; Hery Saputra, Building Business Vice President Schneider Electric Indonesia and Timor Leste; Sondang Saktion, HR Director Schneider Electric Indonesia and Timor Leste; dan Maringan Cipto, Safety, Environment, Real Estate Manager Schneider Electric Indonesia.

Baca juga: Program Beasiswa Alfin Award Sebagai Dorongan Mahasiswa FH Unpad Terus Berprestasi

“Kami menaruh perhatian lebih terhadap pengembangan kemampuan generasi muda, dan dengan demikian kami sangat senang dapat memberikan ruang bagi para generasi muda untuk bisa melahirkan ide-ide berkelanjutan,” ujar Sondang Saktion, Human Resources Director Schneider Electric Indonesia & Timor Leste.

Pihaknya berharap para finalis dapat memberikan solusi yang komprehensif untuk membantu para pengelola gedung dan hotel menyediakan bangunan masa depan yang modern dan berkelanjutan.

Pemenang Schneider Go Green 2023 akan menjalani periode mentorship bersama Schneider Electric hingga September 2023 sebelum kembali turut serta pada kompetisi global tingkat Asia pada tanggal 7 September.

Kompetisi ini akan mempertemukan para pemenang dari setiap negara untuk kembali berkompetisi dan memperebutkan predikat Global Winner.

Selain menjadi perwakilan Indonesia, para pemenang akan mendapatkan kesempatan magang di Schneider Electric sehingga dapat terbangun skill-set yang lengkap untuk memulai perjalanan karier mereka.

“Kami harap melalui kompetisi Go Green yang diselenggarakan setiap tahun dapat mendorong para pemuda Indonesia untuk terus menghasilkan ide – ide yang inovatif. Kami juga berharap antusiasme para finalis dan pemenang hari ini dapat menginspirasi lebih banyak lagi para geneasi muda untuk bergabung di masa mendatang,” ujar Sondang.