Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 25, Observing and Asking Questions: Edo's Advice

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 25. Terdapat soal untuk mengisi bagian rumpang pada percakapan dalam tugas Observing and Asking Questions.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 25.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 9 halaman 25, terdapat tugas Observing and Asking Questions.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 9 halaman 25 memuat soal untuk mengisi bagian rumpang pada percakapan.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 25, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 25.

Observing and Asking Questions

Here is what you hand-write on your paper.

Siti's advice

Dialogue 1

Lina: "what for do we need to eat various kinds of healthy food?"

Siti: "To stay healthy"

Dialogue 2

Udin : "What should we have breakfast for?