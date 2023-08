Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 34 35 K13, Task 2: Observe These Pictures and Photos

TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 34 35 Task 2: Observe these pictures and photos.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 34 35, terdapat buku Senang Belajar Bahasa Inggris untuk SMA/MA Kurikulum 2013 (K13) Revisi 2018, Chapter 3, Creating Captions.

Buku Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 34 35, Kurikulum 2013 tersebut merupakan karya dari Utami Widiati, Zuliati Rohmah, dan Furaidah.

Artikel berikut akan menjelaskan kunci jawaban soal Task 2: Observe these pictures and photos di Halaman 34 35.

Kunci jawaban Buku Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 34 35 Kurikulum 2013 ini dapat ditujukan kepada orang tua atau wali untuk mengoreksi hasil belajar.

Sebelum menengok hasil kunci jawaban pastikan siswa harus terlebih dahulu menjawab soal yang disiapkan.

Cover buku bahasa Inggris kelas 12. (Tangkap layar pdf buku Bahasa Inggris kelas 12)

Lalu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

Kunci jawaban Buku Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 34 35 Kurikulum 2013

Taks 2: Observe these pictures and photos.

What are these pictures and photos trying to say? Answer the questions to help you understand them better.

- Pictures 1

1. Can you mention some attitude problems?

Kunci Jawaban: Attitude problems are lazy, selfish, and arrogant.

2. What kind of personality is difficult to handle?