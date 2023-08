Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 26 K13, Task 6: Fill In The Blanks, Chapter 2

Soal buku Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 26 Task 3 - Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 26 Task 3: Fill in the blanks, Kurikulum 2013 (K13), Chapter 2, Why Don't You Visit Seattle?.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 26, terdapat buku Senang Belajar Bahasa Inggris untuk SMA/MA Kurikulum 2013 (K13) Revisi 2018, Chapter 2, Why Don't You Visit Seattle?.

Buku Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 26, Kurikulum 2013 tersebut merupakan karya dari Utami Widiati, Zuliati Rohmah, dan Furaidah.

Artikel berikut akan menjelaskan kunci jawaban soal Task 3: Fill in the blanks di Halaman 26.

Kunci jawaban Buku Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 26 Kurikulum 2013 ini dapat ditujukan kepada orang tua atau wali untuk mengoreksi hasil belajar.

Sebelum menengok hasil kunci jawaban, pastikan siswa terlebih dahulu menjawab soal yang disiapkan.

Lalu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

Kunci jawaban Buku Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 26 Kurikulum 2013

Task 3: Fill in the blanks.

Complete the following blanks by looking at the information in the conversations above.

Number 1 is done as an example.

1. An example of ‘if clause’ + a reminder is:



Kunci jawaban:

If you want to pass the exam, you have to study harder.

2. An example of 'if clause' + a suggestion is: