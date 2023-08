Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 41 42 43 Kurikulum Merdeka: Celebrate Independence Day

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 41 42 43 Kurikulum Merdeka.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 41 42 43 Kurikulum Merdeka dalam artikel ini, hanya sebagai referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa dapat terlebih dahulu mengerjakan soalnya sendiri.

Pada buku Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 41 42 43 Kurikulum Merdeka ini, pada Section Reading 3 membahas tentang A Parade to Celebrate Independence Day.

Pada bagian tersebut, muncul pertanyaan tentang Celebrate Independence Day.

Berikut ini soal Bahasa Inggris Kelas 8 SMP tentang Celebrating Independence Day, pada Unit 2 mengenai Going to a Parade.

Soal

A. The following are pictures of the parade to celebrate Independence Day. Match the pictures with the name of the parade. See the Word Box.

B. Read Andre’s story about his experiences in watching a parade.

C. Work in pairs. Write people’s activities in the parade based on Andre’s story. You may add the bubble.

D. Based on the text from the previous page, answer the following

questions.

1. Why did Andre always wait for Independence Day?

2. What did the people do during the parade?