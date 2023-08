Pendaftaran Beasiswa SINGA 2023: Persyaratan, Daftar Universitas, Cara Daftar, dan Keuntungannya

Laman Agency For Science, Technology, and Research - Telah dibuka pendaftaran Beasiswa SINGA 2023 hingga 1 Desember 2023, simak cara daftar, persyaratan, daftar universitas, dan keuntungannya dapat biaya kuliah dan biaya hidup.

TRIBUNNEWS.COM - Telah dibuka pendaftaran Beasiswa Singapore International Graduate Award (SINGA) 2023-2024.

Pendaftaran Beasiswa SINGA 2023 ini dibuka hingga tanggal 1 Desember 2023.

Bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya ke S2 maupun S3 dapat mendaftar melalui laman https://sms-applicant-app.a-star.edu.sg/.

Diketahui, Beasiswa SINGA 2023 ini merupakan kolaborasi dengan beberapa lembaga seperti Agency for Science, Technology & Research (A*STAR), Nanyang Technological University, National University of Singapore , Singapore University of Technology and Design, dan Singapore Management University.

Adapun beberrapa jurusan yang dapat diambil seperi Ilmu Biomedis, Ilmu Komputasi dan Informnasi, hingga Ilmu Fisika.

Beasiswa SINGA 2023 ini memungkinkan mahasiswa S1 dapat dengan cepat melanjutkan ke pendidikan S3.

Dikutip dari laman Agency For Science, Technology, and Research, inilah daftar universitas, syarat, dan cara mendaftar pada Beasiswa SINGA 2023.

Laman Pendaftaran Beasiswa SINGA 2023

Syarat Beasiswa SINGA 2023

- Diwajibkan memiliki paspor, dan fotonya berukuran terbaru dalam format JPEG/PNG;

- Transkrip Akademik S1 atau S2 (terjemahan bahasa Inggris);

- Ijazah atau surat keterangan lulus S1 atau S2;

- Mahasiswa internasional yang punya semangat dalam penelitian dan berprestasi secara akademik;

- Dua surat rekomendasi (dikirim secara daring oleh pemberi rekomendasi);

- Hasil GRE/ILETS/TOEFL/SAT I&II/GATE yang bisa diminta dari pihak kampus (tidak wajib, tapi sebaiknya disertakan).