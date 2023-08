Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 27, Reflecting: Penggunaan So That, In Order To atau To

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 halaman 27. Terdapat soal untuk melengkapi kalimat dengan 'so that', 'in order to' atau 'to' pada tugas Reflecting.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 27.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 9 halaman 27, terdapat tugas Reflecting.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 9 halaman 27 memuat soal untuk mengisi bagian rumpang menggunakan 'so that', 'in order to' atau 'to'.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 27, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 27.

Reflecting

We will work in group to reflect on our learning.

We will discuss to complete the statements in the box.

Now i know that 'so that', 'in order to', or 'to' are used to state the purpose of doing something, for example .. ( get some examples of using each conjunction from the text you have learned.

- we use "What for ______________ ", for example ..

or

- "what ______________ for." For example ...

Jawaban:

- we use "What for in order "

- "what so that for."

*) Disclaimer:

- Artikel ini hanya ditujukan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak.

- Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

