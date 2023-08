Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 12, Speaking: Task 1: Group Work

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 12 halaman 12.

G. SPEAKING

Task 1: Group work.

Work in groups of 4. Write a dialog for each of the following situations.

1. You are doing the History Project with your group at the library after school. Your best friend cannot finish his/her part. Offer a help to do it together.

Jawaban:

Ayu: Okay guys. We should collect this History Project to Mr. Anton tomorrow, so we should finish it today.

Nadya: i still doing my part, and i think i cannot finish it. I still don't understand about this chapter.

Ayu: Which part do you find difficult? let me help you.