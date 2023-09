Soal UTS, PTS Pendidikan Agama Kelas 5 SD Semester 1 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Ujian Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS) mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 5 SD Semester 1 Kurikulum Merdeka.

Contoh soal UTS, PTS Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 SD ini terdiri dari 25 soal pilihan ganda yang dilengkapi dengan kunci jawaban.

Soal dan kunci jawaban UTS, PTS Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 SD ini, hanya untuk panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak sebelum menghadapi Penilaian Tengah Semester (PTS).

Diharapkan siswa dapat mengerjakan contoh soal UTS, PTS Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 SD ini terlebih dahulu sebelum menengok kunci jawabannya.

Pilihan Ganda

1. Nabi yang mempunyai suara merdu adalah nabi ....

a. Isa AS

b. Daud AS

c. Yusuf AS

d. Nuh AS

Jawaban: b

2. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal ....

a. 28 April 576 M

b. 21 April 571 M

c 1 April 570 M

d. 21 januari 990 M

Jawaban: b

3.Pada masa bayi, nabi Muhammad SAW diasuh oleh ....

a. Maimunah

b. Ikrimah

c. Khadijah

d. Halimah

Jawaban: d

4. Asmaul Husna berjumlah ...

a. 97

b. 100

c. 98

d. 99

Jawaban: d

5. Kitab Al-qur'an merupakan kitab yang paling terakhir dan diturunkan kepada ...

a. Nabi Isa AS

b.Nabi Dawud AS

c. Nabi Musa AS

d. Nabi Muhammad SAW