40 Contoh Soal UTS, PTS Bahasa Inggris Kelas 6 SD Semester 1 K13, Lengkap dengan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Penilaian Tengah Semester (PTS) atau Ujian Tengah Semester (UTS) Bahasa Inggris Kelas 6 semester 1 Kurikulum 13.

Contoh soal UTS, PTS Bahasa Inggris Kelas 6 terdiri dari 40 soal pilihan ganda.

Pada contoh soal UTS, PTS Bahasa Inggris Kelas 6 dilengkapi dengan kunci jawaban.

Soal dan kunci jawaban UTS, PTS Bahasa Inggris Kelas 6 hanya untuk panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak.

Diharapkan siswa dapat mengerjakan soal UTS, PTS Bahasa Inggris Kelas 6 terlebih dahulu sebelum menengok kunci jawabannya.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal UTS, PTS ini.

A. Berilah tanda silang (x) di depan huruf a,b,c atau d pada jawaban yang benar !

1. Yudha always does his homework. He is a ... boy

a. clever

b. lazy

c. stubborn

d. diligent

Jawaban: D

2. Can you show me ... the art centre is located ?

a. what

b. who

c. where

d. when

Jawaban: C

3. My father is 45 years old. My uncle is 35 years old. My father is ... than my uncle.

a. older

b. younger

c. handsome

d. beatiful

Jawaban: A

4. She always becomes the number one in my class because she is ...

a. clever

b. beautiful

c. stupid

d. kind