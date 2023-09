Soal PTS, UTS Bahasa Inggris Kelas 2 SD Semester 1 K13 dan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Inilah soal Penilaian Tengah Semester (PTS) atau Ujian Tengah Semester (UTS) Bahasa Inggris Kelas 2 SD Kurikulum 2013.

Terdapat 20 soal pilihan ganda soal PTS, UTS Bahasa Inggris Kelas 2 SD Kurikulum 2013 dalam artikel ini, yang dilengkapi dengan kunci jawabannya.

Soal dan jawaban Bahasa Inggris Kelas 2 SD dapat digunakan untuk persiapan menghadapi PTS, UTS.

Siswa silakan mengerjakan terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawabannya.

Baca juga: Soal PTS, UTS Bahasa Indonesia Tema 1 Kelas 4 SD Semester 1 K13 dan Kunci Jawaban

Berikut soal dan kunci jawaban soal latihan PTS, UTS Bahasa Inggris Kelas 2 SD

Answer the following question with the correct answer!

1. “Keluarga” in english language is…

A. Family

B. Parents

C. Children

D. Granparents

Jawaban: A

2. Look at the picture!

Soal PTS, UTS Bahasa Inggris Kelas 2 SD nomor 2.

What is the activity in the picture?

A. Eating together

B. Mutual assistance

C. Study together

D. Waching a movie

Jawaban: C

3. “Friend” in Indonesian language is…

A. Teman

B. Berteman

C. Bersahabat

D. Sahabat

Jawaban: A