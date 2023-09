40 Contoh Soal UTS, PTS Matematika Kelas 7 SMP Semester 1 Kurikulum Merdeka Beserta Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini contoh soal Ujian Tengah Semester (UTS) Matematika kelas 7 semester 1 Kurikulum Merdeka lengkap beserta kunci jawabannya.

Contoh soal UTS ini terdiri dari 40 soal pilihan ganda yang dilengkapi dengan kunci jawabannya.

Contoh soal UTS Matematika Kelas 7 semester 1

Baca juga: 40 Contoh Soal UTS, PTS Matematika Kelas 7 SMP Semester 1 Kurikulum 13 Beserta Kunci Jawaban

1. Bentuk paling sederhana dari pecahan 105/405 adalah ?

A. 21/87

B. 35/135

C. 7/27

D. 1/3

2. Suhu udara di dalam rumah 12⁰ C, sedangkan suhu udara di luar rumah 17⁰ C lebih rendah dari suhu udara di dalam rumah. Maka suhu udara di luar rumah ?

A. -29⁰ C

B. -5⁰ C

C. 5⁰ C

D. 29⁰ C

3. Dari kumpulan-kumpulan berikut yang termasuk himpunan adalah ?

A. Kumpulan Gadis Cantik

B. Kumpulan Pelajaran Sulit

C. Kumpulan Kendaraan Roda Empat

D. Kumpulan Makanan Enak

4. Himpunan L={2, 3, 4, 6, 12} jika dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan adalah ?

A. {x|x > 1, x ∈ bilangan asli}

B. {x|x > 1, x ∈ faktor dari 12}

C. {x|x > 1, x ∈ bilangan cacah}

D. {x|x > 1, x ∈ bilangan kelipatan 12}

5. A={y|5≤y≤15,y∈bilangan prima} jika dinyatakan dengan mendaftar anggota-anggotanya menjadi ?

A. A = {3, 5, 7, 9, 11, 13}

B. A = {5, 7, 9, 11, 13}

C. A = {5, 7, 9, 11, 13, 15}

D. A = {5, 7, 11, 13}

6. Hasil dari 3/4 - 4/6 adalah ?

A. 1/2

B. 7/10

C. 1/12

D. 2/6

7. (-3) x 4 + (-12) : (-2) - (-7) + (-5) = ?

A. 6 C. -16

B. 4 D. -4

8. Bilangan desimal dari 70 persen adalah ?

A. 0,7 C. 0,007

B. 0,07 D. 0,0007

9. Himpunan semesta yang mungkin dari K = {2, 3, 5, 7, 11} adalah ?

A. Himpunan Bilangan Ganjil

B. Himpunan Bilangan Prima

C. Himpunan Bilangan Bulat

D. Himpunan Bilangan Genap

10. Tanda yang tepat dari perbandingan pecahan 1/2… 3/4

A. < C. >

B. = D. ≤

11. KPK dari 12, 18 adalah ?

A. 36 C. 72

B. 54 D. 108