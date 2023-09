Soal UTS, PTS Bahasa Inggris Kelas 3 SD Semester 1 K13, Lengkap dengan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut soal Ujian Tengah Semester (UTS), Penilaian Tengah Semester (PTS) mata pelajaran Bahasa Inggris Tema 1 Kelas 3 SD Semester 1 Kurikulum 2013 lengkap dengan kunci jawabannya.

Terdapat 20 soal yang dapat dikerjakan siswa sebagai latihan sebelum mengikuti UTS.

Namun sebaiknya siswa mengerjakan soal-soal terlebih dahulu sebelum menengok kunci jawaban.

Adapun contoh soal ini hanya sebagai panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak.

Soal UTS, PTS Bahasa Inggris Kelas 3 SD Semester 1 K13

Berilah tanda silang (x) di depan huruf a,b,c atau d !

Baca juga: 30 Contoh Soal UTS, PTS PPKn Tema 3 Kelas 3 SD Semester 1 K13, Beserta Kunci Jawabannya

1. Nia: “Hello Dian, nice to meet you!”

Dian: “……………………”

a. Nice to meet you, too

b. My name is Dian

c. How are you?

d. I live in Jakarta

Jawaban: A

2. Tio: “Hello, meet my friend,