20 Contoh Soal PTS, UTS Bahasa Inggris Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Penilaian Tengah Semester (PTS) atau Ujian Tengah Semester (UTS) mata pelajaran Bahasa Inggris Kelas 4 SD semester 1 Kurikulum Merdeka.

Contoh soal PTS, UTS Bahasa Inggris Kelas 4 SD semester 1 Kurikulum Merdeka ini terdiri dari 20 soal pilihan ganda yang dilengkapi dengan kunci jawaban.

Soal dan kunci jawaban ini hanya untuk panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak sebelum menghadapi PTS, UTS.

Diharapkan siswa dapat mengerjakan contoh soal PTS, UTS Bahasa Inggris Kelas 4 SD semester 1 Kurikulum Merdeka ini terlebih dahulu sebelum menengok kunci jawabannya.

Coba jawablah soal-soal berikut ini, kemudian cocokkan dengan kunci jawaban yang telah disediakan.

Baca juga: Soal PTS, UTS IPAS Kelas 4 SD Semester 1 Kurikulum Merdeka, Lengkap dengan Kunci Jawaban

Pilihan ganda

1. My mother keeps fruits, meat and vegetables fresh in the...

A. Stove

B. Cupboard

C. Freezer

D. Pail

Jawaban: C

2. Yesterday was Wednesday. So, today is?

A. Thursday