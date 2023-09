Contoh Soal PTS, UTS PAI Kelas 8 SMP Semester 1 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Inilah soal Penilaian Tengah Semester (PTS) atau Ujian Tengah Semester (UTS) pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 8 SMP Kurikulum 2013.

Dalam artikel ini terdapat 20 soal pilihan ganda untuk PTS, UTS PAI Kelas 8 SMP Kurikulum 2013, yang dilengkapi dengan kunci jawabannya.

Soal dan jawaban PAI Kelas 8 SMP Kurikulum 2013 ini dapat digunakan untuk persiapan menghadapi PTS, UTS.

Siswa silakan mengerjakan terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawabannya.

Berikut soal dan kunci jawaban soal latihan PTS, UTS PAI Kelas 8 SMP

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling benar !

1. Suhuf berarti sahifah yang artinya adalah…..

a. Firman-firman Allah

b. Lembaran wahyu Allah

c. Wahyu yang belum dibukukan

d. Berita tentang keagamaan

Jawaban: B

2. Di bawah ini nabi yang menerima suhuf adalah nabi…..

a. Syis As

b. Muhammmad Saw c. Isa As

d. Daud As

Jawaban: A

3. Nabi Idris As menerima sebanyak….. suhuf

a. 20 b. 30

c. 10 d. 50

Jawaban: B

4. Al-Qur’an diturunkan di dua kota, yaitu……

a. Mesir dan Suriah

b. Mesir dan Yerusalem

c. Mekah dan Madinah

d. Irak dan Mesir

Jawaban: C