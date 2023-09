TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 9 halaman 50 Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2018.

Pada soal Bahasa Inggris kelas 9 halaman 50, siswa diminta untuk menganalisis informasi pada label Novel Tea dan Farm House Oatmeal.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 50, siswa diharapkan dapat mengerjakan soal secara mandiri.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 50.

Associating

Novel Tea

1. Brand of product: Novel Tea

2. Name of Product: 100 persen organic Tulsi Tea Extract

3. Content/Amount: 60 ml

4. Description: Full Flavor, Antioxidant Tea, In an Airless-pump to Ensure Freshness, Caffein free.

No Artificial Colour, Artificial flavours and Preservatives.

5. Ingredient: Organic Tulsi Extract

6. Directions to use: Add 3 pumps of organic Tulsi Tea to one cup of water (8 ounces) hot or cold.

Before using the first time, you must prime the pump.