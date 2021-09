Pertamina Dinobatkan Jadi Perusahaan Paling Berkomitmen Jalankan Program SDGs dalam Ajang ISDA 2021

VP CSR dan SMEPP Management Pertamina Arya Dwi Paramita menerima 4 Penghargaan yaitu The Top Leadership on SDGs, The Most Committed Corporate on Social Pilar, The Most Committed Corporate on Economy Pilar dan The Most Committed Corporate on Environment Pilat dalam acara Indonesia Sustainable Development Goals Award (ISDG) 2021, pada jumat (17/9) di Ballroom Hotel JS Luwansa.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komitmen Pertamina untuk terus mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan melalui penerapan program Corporate Social Responsibility (CSR) kembali mendapatkan pengakuan dari stakeholders. Kali ini, Corporate Forum for Community Development (CFCD) menobatkan empat predikat untuk BUMN ini dalam ajang Indonesia Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2021, yaitu The Top Leadership on SDGs, The Most Committed Corporate on Social Pilar, The Most Committed Corporate on Economy Pilar, dan The Most Committed Corporate on Environment Pilar (17/9).

ISDA merupakan ajang bergengsi yang rutin diselenggarakan setiap tahun oleh CFCD bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas sebagai lead sector dalam SDGs di Indonesia. Penganugerahan ini untuk mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah berhasil menjalankan program CSR dan berkontribusi terhadap pencapaian 17 poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi berbagai pihak yang terus mengampanyekan program pembanguna berkelanjutan. Ia juga berharap, kegiatan ini dapat menginspirasi sektor korporasi agar semakin meningkatkan kualitas hidup, baik terkait pengelolaan lingkungan maupun berkegiatan dengan masyarakat.

Airlangga menambahkan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan SDGs. Untuk itu, perlu adanya upaya kolektif dari perusahaan, media dan lembaga pendidikan guna mencapai tujuan tersebut.

Pemerintah juga terus berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Presiden Joko Widodo menekankan komitmen tersebut dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2021. Ke depan pemerintah akan selalu menerapkan strategi pembangunan yang tidak mengabaikan prinsip ekonomi hijau, memperhatikan kelestarian hijau dan ekonomi biru yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tutur Airlangga Hartanto.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyatakan hal yang sama. Menurutnya, program CSR mampu mendorong partisipasi dan kontribusi dunia usaha dalam pencapaian SDGs di Indonesia.

“Selamat kepada para penerima ISDA tahun ini. Semoga semakin sukses, semakin bersemangat demi untuk mendukung percepatan Indonesia menuju ke tujuan pembangunan Indonesia maju,” pesan Muhadjir.

Pjs Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina, Fajriyah Usman mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian yang diraih perusahaan. Fajriyah menjelaskan, selain empat penghargaan yang diraih Pertamina Holding, 23 program CSR dari Subholding juga meraih penghargaan ISDA 2021.

"Beragam program yang digulirkan merupakan wujud komitmen perusahaan untuk mendukung SDGs serta implementasi Environmental, Social & Governance (ESG) di setiap lini operasi. Tujuannya adalah untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai yang dicanangkan pemerintah,"terang Fajriyah.