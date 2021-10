Go Collaborative, Pertamina - IWAPI Dorong UMKM Wanita Indonesia Go Global.

TRIBUNNEWS.COM - Pertamina - IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) berkolaborasi mendorong UMKM wanita untuk maju di kancah global.

Kolaborasi Pertamina -IWAPI diwujudkan dalam penandatanganan kerja sama yang dilakukan oleh Corporate Secretary Pertamina Brahmantya Satyamurti Poerwadi, dan Ketua Umum DPP Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Dyah Anita Prihapsari, disaksikan langsung oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur Keuangan Pertamina, Emma Sri Martini, beberapa waktu yang lalu (15/10)

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menegaskan bahwa Pertamina memiliki mitra binaan kurang lebih 63 ribu UMKM. Dari jumlah tersebut, sekitar 22 ribu UMKM di antaranya dikelola pelaku usaha wanita.

“Kerjasama dengan IWAPI adalah sangat tepat dalam melakukan pendampingan dari mulai peningkatan skill, pembukaan pemasaran hingga pendanaan,” ujar Nicke.

Nicke menambahkan, jika secara persentase saat ini UMKM wanita yang menjadi mitra binaan Pertamina sekitar 33 persen. Pertamina akan berupaya meningkatkan komposisi UMKM wanita hingga 47,2 persen, sesuai dengan standar nasional. Karena itulah, kerja sama dengan IWAPI yang memiliki lebih dari 30 ribu pengusaha wanita akan mendukung target tersebut.

“Kami lakukan kenaikan kelas itu dari mulai go modern, go digital, go online, go global. Tahapan inilah yang kita lakukan secara detail khusus untuk perempuan hingga ke level go global,” imbuh Nicke.

Menurut Nicke, peningkatan UMKM wanita ini selaras dengan program Kementerian BUMN, termasuk di Pertamina, di mana terdapat program khusus untuk meningkatkan women leadership di lingkungan BUMN. Hal tersebut juga sejalan dengan SDG’s nomor 5, mengenai kesetaraan gender.

Pertamina, sambung Nicke, memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelatihan, pendampingan dan kesempatan agar wanita bisa mendapatkan kesempatan yang sama.

“Ini semua kita lakukan demi kebaikan kita bersama, inklusifitas ini harus kita ciptakan, tidak ada lagi perbedaan gender dan ini kita yakini adalah terbaik untuk Pertamina, untuk BUMN dan untuk bangsa kita,” tandas Nicke.

Sementara itu, Ketua Umum DPP IWAPI Dyah Anita Prihapsari mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi atas seluruh dukungan yang diberikan Pertamina.

Menurutnya, kehadiran Pertamina sangat membantu para pelaku UMKM Tanah Air.

“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pertamina,” ucap wanita yang akrab disapa Nita Yudhi.