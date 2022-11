Pertamina SMEXPO Rangkul Generasi Muda Indonesia Ikuti Kegiatan Seru

TRIBUNNEWS.COM - Pertamina SMEXPO akan segera digelar dan dalam rangkaian kegiatan menyambut kemeriahan acara tahunan ini, Pertamina kembali mengajak generasi muda Indonesia untuk berbagi kebanggaan menggunakan produk buatan UMKM Indonesia melalui media sosial. Kegiatan ini ditujukan sebagai bagian dan dukungan ajakan pemerintah dalam menggunakan produk buatan Indonesia.

VP Corporate Social Responsibility (CSR) & Small Medium Enterprise Partnership Program (SMEPP) PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman, menyampaikan bahwa Pertamina SMEXPO telah berhasil memikat generasi muda Indonesia untuk berpartisipasi sehingga dalam kegiatannya tahun ini kembali mengajak para generasi muda untuk mendukung rangkaian acara menarik dalam menyambut Pertamina SMEXPO 2022 seperti mengikuti Tik Tok Challenge yang diadakan dari tanggal 10 Oktober 2022 hingga tanggal 22 November 2022 dan Live Shopping yang telah diselenggarakan dari tanggal 3 hingga 15 November 2022.

Kegiatan Tiktok Challenge ini terbuka bagi umum terutama generasi muda Indonesia yang untuk berbagi cerita mereka yang mendukung para UMKM terutama para binaan Pertamina agar dapat membantu usaha mereka untuk lebih dikenal secara luas oleh generasi muda Indonesia.

Selain itu, Pertamina SMEXPO juga mengadakan Live Shopping SMEXPO 2022 yang telah diselenggarakan pada tanggal 3-15 November melalui akun Instagram @gen_umkm. Ada banyak barang barang kebanggaan dari 16 UMKM binaan Pertamina di SMEXPO Live Shopping ini.

Dengan jumlah generasi muda Indonesia yang sudah mencapai 50 persen dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia, potensi mereka dalam menggerakkan sesamanya itu sangat besar dan Pertamina ingin menyalurkan hal positif tersebut untuk membantu para pelaku UMKM khususnya para mitra binaan Pertamina.

Lebih jauh Fajriyah mengatakan “Pertamina akan terus mendorong pemasaran digital bagi pelaku UMKM ke seluruh dunia sehingga bisa menghasilkan devisa, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap tenaga kerja yang besar. Sehingga kami ingin mengajak masyarakat Indonesia terutama para generasi muda untuk berpartisipasi secara aktif dalam mendukung gerakan ini.”

Tidak hanya menyediakan tempat belanja di marketplace, Pertamina SMEXPO juga memberikan fungsi lebih bagi UMKM yang mengikutinya. Menurut Fajriyah, Pertamina SMEXPO memiliki program khusus bagi UMKM berupa Business Matching dan Coaching Session agar UMKM dapat lebih siap menghadapi tantangan di masa depan dan dapat memperluas pasar mereka.

Pertamina juga mempersiapkan SMEXPO Showcase yang diadakan secara hybrid di salah satu mal di Kota Jakarta. Aktivasi dan hiburan akan ditampilkan pada SMEXPO Showcase dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Bagi yang ingin mengikuti acara ini secara virtual, lanjut Fajriyah, dapat melihatnya melalui kanal YouTube Pertamina dan kanal Gen UMKM atau website https://smexpo.pertamina.com/. Pertamina SMEXPO 2022, merupakan wujud konsistensi Pertamina dalam menggalakan dan mendukung pertumbuhan ekonomi sesuai dengan pencapaian SDG (sustainable development goal) point 8 dan implementasi program-program berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) di seluruh wilayah operasionalnya.

Pertamina senantiasa mendukung pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) melalui implementasi program-program berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) di seluruh wilayah operasionalnya. Hal ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), demi mewujudkan manfaat ekonomi di masyarakat.

Melalui program-program UMK dan semangat Energizing Your Future, Pertamina ingin senantiasa menghadirkan energi yang dapat menggerakkan roda ekonomi. Energi yang menjadi bahan bakar, serta energi yang menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan. Serta berupaya terus mendorong setiap Mitra Binaan menjadi UMK naik kelas dan Go Global.