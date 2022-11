Pertamina SMEXPO 2022 Dipastikan Banjir Promo dan Diskon Menarik Bagi Pengunjung

TRIBUNNEWS.COM - Dua hari lagi, Pertamina SMEXPO 2022 akan segera hadir, memberikan banyak promo, diskon dan flash sale. Kesempatan menarik bagi pengunjung yang berbelanja produk UMKM binaan Pertamina pada 28 November - 4 Desember 2022 secara online maupun offline.

Pertamina SMEXPO 2022 di gelar selama tujuh hari terhitung 28 November hingga 4 Desember 2022, dimana kick off exhibition & marketplace Pertamina SMEXPO 2022, digelar di Grha Pertamina Jakarta pada 28 November 2022. dan sebanyak 35 UMKM binaan akan berada di FX Sudirman Atrium lantai satu Jakarta pada 29 November hingga 4 Desember 2022.



Pengunjung umum dapat menyaksikan berbagai kegiatan, mulai dari business matching, Talkshow, marketplace, Tips & Trik Photography, metaverse corner, juga live music performance dari musisi kenamaan Indonesia. Acara yang dilaksanakan secara hybrid ini, akan memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital yang digabungkan dengan nilai kreasi, pemberdayaan, dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dalam rangka mendorong digitalisasi UMKM menuju Go Global.



Masih sama dengan tahun sebelumnya kategori produk yang disediakan cukup lengkap, terdiri dari beberapa sektor, mulai dari fashion, craft, food & beverages, agrobisnis serta beauty and health.

Pjs VP Corporate Communication Pertamina Heppy Wulansari mengatakan, setiap tahunnya dilaksanakan aktivasi kegiatan Pertamina SMEXPO yang dirancang sebagai ajang pameran dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah bergabung sebagai mitra binaan Pertamina. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong UMKM dalam pemasaran produk, meningkatkan layanan dan wawasan melalui berbagai program pelatihan.



”Beragam program menarik dihadirkan untuk memeriahkan Pertamina SMEXPO 2022, para pelaku UMKM dapat mengikuti berbagai kegiatan untuk meningkatkan wawasan serta pengunjung yang berbelanja di booth UMKM binaan bisa mendapat diskon dan harga spesial,” ujar Heppy.



Selain banyaknya promo yang diberikan, Pertamina juga memberikan diskon ongkos kirim bagi seluruh pilihan produk di marketplace SMEXPO, “Pertamina memberikan banyak promo sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah berbelanja membeli produk-produk UMKM untuk mendorong mereka menjadi UMK naik kelas,” jelas Heppy.

Dalam Pertamina SMEXPO, pelaku UMKM juga akan mengikuti ajang business matching yang di gelar saat event berlangsung, di mana para pelaku usaha akan dipertemukan dengan pembeli potensial agar terjadi transaksi yang baik dan berkelanjutan.

Heppy mengatakan, kegiatan Pertamina SMEXPO 2022 merupakan momen yang harus dimanfaatkan oleh seluruh pelaku UMKM binaan untuk melakukan promosi dan perluasan pasar. Para pelaku UMKM harus menunjukan kualitas di kancah internasional, menjadi sarana perluasan produksi serta pengembangan produk yang berkualitas.



"Event Pertamina SMEXPO ini merupakan rangkaian kegiatan untuk terus mengakat dan mendorong kemajuan pelaku UMKM, dengan berbagai kegiatan promosi produk. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan Penjualan, memperluas pangsa pasar sekaligus ajang unjuk gigi bagi produk UMKM yang memiliki kualitas, daya saing, serta mampu masuk dalam rantai nilai nasional maupun global," tambahnya.

Pertamina SMEXPO 2022, merupakan wujud konsistensi Pertamina dalam menggalakkan dan mendukung pertumbuhan ekonomi sesuai dengan pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) point 8 yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua serta implementasi program-program berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) di seluruh wilayah operasionalnya.