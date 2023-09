Cari Inovator Muda, Pertamuda Seed and Scale 2023 Resmi Dibuka

TRIBUNNEWS.COM - Pertamuda atau Pertamina Muda Seed & Scale 2023 secara resmi dibuka oleh Corporate Secretary Pertamina Persero Brahmantya S Poerwadi dan Vice President Stakeholder Relations & Management Pertamina Rifky Rakhman Yusuf. Acara ini digelar secara hybrid dan dibuka di Ballroom Grha Pertamina, pada Rabu 30 Agustus 2023.

Pertamuda merupakan kompetisi ide bisnis yang diselenggarakan oleh Pertamina untuk mahasiswa di Indonesia. Adapun tujuan Pertamuda adalah untuk memperluas implementasi SDGs dan inovasi pada sektor energi serta mendorong perusahaan rintisan di Indonesia untuk meningkatkan sekaligus membuka peluang bagi startups untuk bertemu dengan akses permodalan.

Corporate Secretary Pertamina Persero Brahmantya S Poerwadi mengatakan Pertamuda 2023 ini adalah gelaran yang ketiga sejak terbentuk pada 2021 lalu. Ia menceritakan awal mula terbentuknya program Pertamuda ini saat masa pandemi.

“Saat itu pandemi sudah berjalan satu tahun, dan sebagai perusahaan energi Pertamina punya perhatian khusus terhadap anak muda, terhadap ide-ide muda dan merasa perlu terjun untuk membangkitkan kembali startup-startup yang lumpuh di masa pandemic untuk meningkatkan pendapatan nasional,” ujarnya.

Dengan dibukanya Pertamuda 2023 ini diharapkan bisa memberikan peluang untuk menciptakan tenaga kerja baru dengan usaha-usaha baru melalui anak muda dan didukung oleh civitas akademika, sehingga kedepan mampu membangun Indonesia kearah lebih baik lagi.

“Melalui Pertamuda ini harapannya Pertamina bisa mendapatkan ide-ide baru, pemanfaatan energi baru, pembuatan energi baru yang targetnya adalah penciptaan lahan untuk pekerjaan baru untuk masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Vice President Stakeholder Relations Pertamina Rifky Rakhman Yusuf mengatakan Kick Off ini sebagai tanda bahwa rangkaian kegiatan Kompetisi Ide Bisnis Pertamuda Seed and Scale 2023. Pertamuda ini dapat diikuti oleh mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Indonesia. Pertamuda Seed and Scale 2023 juga mendorong perusahaan rintisan di Indonesia untuk meningkatkan bisnisnya dan memberikan peluang bagi startup mahasiswa untuk bertemu dengan akses permodalan.

“Pertamina memiliki peran sebagai penyelenggara, penanggung jawab dan fasilitator. Lewat Pertamuda, mahasiswa mendapat kesempatan untuk mengajukan ide bisnis terutama di bidang energi yang inovatif dan berpotensi untuk dikembangkan secara komersial. Tidak hanya itu, Pertamina juga memberikan dukungan teknis, mentorship, serta dana pembinaan kepada peserta yang berhasil lolos ke Top 3,” ujarnya.

Dengan Tema Energizing Your Future, Pertamuda Seed and Scale tahun ini memiliki penambahan kategori baru yaitu pertama Early Stage Startups, kategori ini adalah kategori yang sudah berlangsung di tahun 2021 dan 2022.

Pada kategori ini, nanti akan dikurasi early stage startups yang mempunyai ide bisnis yang sudah mempunyai traksi bisnis awal dengan fokus pada nilai-nilai SDGs. Top Three Early Stage Startups akan mendapatkan dana pembinaan masing-masing sebesar Rp 100.000.000 untuk mempersiapkan bisnisnya masuk ke tahap scale up stage.

“Kategori barunya adalah Elevator Pitch Energy Founders. Jadi Pertamuda nantinya akan mengkurasi kandidat founders yang mempunyai ide yang berfokus pada problem solving pada sektor energi. Top Three Energy Founders yang terpilih akan mendapatkan dana pembinaan masing-masing sebesar Rp 35.000.000 untuk mewujudkan ide bisnisnya dalam bentuk validasi di atas kertas (Problem Market Fit on Paper). Kategori Energy Founders ini akan lebih dahulu melakukan elevator pitching secara online di bulan Oktober 2023,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Pertamuda juga mengadakan seminar yang dihadiri oleh narasumber yang berkompeten di bidang startsup seperti CEO - Founder & CEO HMNS Perfumery Rizky Arief Dwi Prakoso, COO Meccanism & KKI Tasya Nur Medina, Founder & CEO UpBanx Wafa Taftazani, dan CEO TamanSchool (TOP 3 Pertamuda 2022) Mochammad Risky Altaresh.

CEO - Founder & CEO HMNS Perfumery Rizky Arief Dwi Prakoso memberikan semangat kepada peserta Pertamuda bahwa berani untuk bermimpi adalah salah satu nilai yang bisa dimiliki oleh anak muda.

“Acara Pertamuda hari ini adalah dare to dream atau berani untuk bermimpi yang menurutku menjadi salah satu nilai yang aku punya sekali. Bagaimana anak muda punya mimpi yang jelas, tekad yang kuat untuk gapai mimpi itu, kalau kita serius kerjakannya maka kita dibawa ke arah yang mau kita tuju,” tutupnya. *IDK/AA.

Rangkaian Pertamuda 2023

- Pendaftaran Pertamuda 2023 : 30 Agustus-28 Oktober 2023

- Online Workshop series 1 (online): 12 September 2023

- Pertamuda Workshop series 2 (online) : 21 September 2023

- Pertamuda Workshop series 3 & Elevator Pitch Energy Founders (hybrid) : 10 Oktober 2023

- Pertamuda Workshop series 4 & Elevator Pitch Energy Founders (hybrid) : 26 Oktober 2023

- Kurasi Pendaftar Pertamuda 2023: 1 - 6 November 2023

- Pengumuman 20 Peserta Demoday Pertamuda 2023 : 7 November 2023

- Demoday Pertamuda 2023 : 27 - 28 November 2023

- Final Pitch & Awarding Top 3 Pertamuda 2023 : 29 November 2023

- Post mentoring Top 10 Pertamuda 2023 : Des 2023 - Feb 2024