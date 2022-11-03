Skuad Timnas Senegal Jelang Piala Dunia 2022: Bomber Sadio Mane dan Tembok Chelsea

Jadwal Pertandingan
Qatar
20 November, 2022
23:00 WIB
Ecuador
Senegal
21 November, 2022
23:00 WIB
Belanda
Inggris
21 November, 2022
20:00 WIB
Iran
TRIBUNNEWS.COM - Inilah daftar skuad Timnas Senegal jelang Piala Dunia 2022.
Para pemain Tim Senegal sudah terbentuk sejak menjuarai Piala Afrika 2022 saat mengalahkan Mesir di final.
Di Piala Dunia 2022 Qatar nanti, Timnas Senegal tergabung di Grup A bersama tuan rumah Qatar, Ekuador, dan Belanda.
Sederet nama bintang Senegal bermain di tim elite Eropa, antara lain Sadio Mane (Bayern Munchen), Kalidou Koulibaly (Chelsea), Abdou Diallo (RB Leipzig), hingga Fode Ballo-Toure (AC Milan).
Mengutip transfermrkt, tercatat 26 pemain menjadi bagian Timnas Senegal dengan pelatih bernama Aliou Cisse.
Inilah daftar skuad Timnas Senegal berikut klub asalnya:
Baca juga: Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022 Qatar: Penyisihan Grup A - H, Babak 16 Besar hingga Final
Kiper:
23 Alfred Gomis (Stade Rennais FC)
1 Sebby Dieng (Queen Park Rangers)
28 Mory Diaw (Clermont Foot 63)
Bek:
3 Kalidou Koulibaly (Chelsea FC)
19 Moussa Niakhate (Nottingham Forest)
22 Abdou Diallo (RB Leipzig)
4 Pape Abou Cisse (Olympiacos Piraeus)
2 Formose Mendy (Amiens SC)
13 Ismail Jakobs (AS Monaco)
12 Fode Ballo Toure (AC Milan)
Gelandang:
26 Pape Gueye (Olympique Marseille)
6 Nampalys Mendy (Leicester City)
8 Cheikhou Kouyate (Nottingham Forest)
25 Mamadou Loum (Reading FC)
24 Moustapha Name (Pafos FC)
17 Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur)
5 Idrissa Gueye (Everton)
11 Pathe Ciss (Rayo Vallecano)
21 Iliman Ndiaye (Sheffield United)
Sayap:
10 Sadio Mane (Bayern Munchen)
18 Ismaila Sarr (Watford FC)
15 Krepin Diatta AS Monaco)
27 Nocolas Jackson (Villareal CF)
29 Demba Seck (Torino FC)