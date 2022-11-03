Piala Dunia 2022

Skuad Timnas Senegal Jelang Piala Dunia 2022: Bomber Sadio Mane dan Tembok Chelsea

Jadwal Pertandingan

20 November, 2022

23:00 WIB

21 November, 2022

23:00 WIB

21 November, 2022

20:00 WIB

Skuad Timnas Senegal Jelang Piala Dunia 2022: Bomber Sadio Mane dan Tembok Chelsea
KENZO TRIBOUILLARD / AFP
Para pemain Senegal berbaris di belakang bendera nasional mereka sebelum pertandingan sepak bola perempat final Piala Afrika (CAN) 2021 antara Senegal dan Guinea Khatulistiwa di Stade Ahmadou Ahidjo di Yaounde pada 30 Januari 2022. KENZO TRIBOUILLARD / AFP 

TRIBUNNEWS.COM - Inilah daftar skuad Timnas Senegal jelang Piala Dunia 2022.

Para pemain Tim Senegal sudah terbentuk sejak menjuarai Piala Afrika 2022 saat mengalahkan Mesir di final.

Di Piala Dunia 2022 Qatar nanti, Timnas Senegal tergabung di Grup A bersama tuan rumah Qatar, Ekuador, dan Belanda.

Sederet nama bintang Senegal bermain di tim elite Eropa, antara lain Sadio Mane (Bayern Munchen), Kalidou Koulibaly (Chelsea), Abdou Diallo (RB Leipzig), hingga Fode Ballo-Toure (AC Milan).

Mengutip transfermrkt, tercatat 26 pemain menjadi bagian Timnas Senegal dengan pelatih bernama Aliou Cisse.

Inilah daftar skuad Timnas Senegal berikut klub asalnya:

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Kiper:

23 Alfred Gomis (Stade Rennais FC)
1 Sebby Dieng (Queen Park Rangers)
28 Mory Diaw (Clermont Foot 63)

Pemain depan Senegal Sadio Mane (depan) dan rekan satu timnya menghadiri sesi latihan di lampiran stadion Olembe di Yaounde pada 5 Februari 2022 menjelang pertandingan final Piala Afrika 2021 antara Senegal dan Mesir.
Pemain depan Senegal Sadio Mane (depan) dan rekan satu timnya menghadiri sesi latihan di lampiran stadion Olembe di Yaounde pada 5 Februari 2022 menjelang pertandingan final Piala Afrika 2021 antara Senegal dan Mesir. (Charly TRIBALLEAU / AFP)

Bek:

3 Kalidou Koulibaly (Chelsea FC)
19 Moussa Niakhate (Nottingham Forest)
22 Abdou Diallo (RB Leipzig)
4 Pape Abou Cisse (Olympiacos Piraeus)
2 Formose Mendy (Amiens SC)
13 Ismail Jakobs (AS Monaco)
12 Fode Ballo Toure (AC Milan)

Gelandang:

26 Pape Gueye (Olympique Marseille)
6 Nampalys Mendy (Leicester City)
8 Cheikhou Kouyate (Nottingham Forest)
25 Mamadou Loum (Reading FC)
24 Moustapha Name (Pafos FC)
17 Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur)
 5  Idrissa Gueye (Everton)
11 Pathe Ciss (Rayo Vallecano)
21 Iliman Ndiaye (Sheffield United)

Sayap:

10 Sadio Mane (Bayern Munchen)
18 Ismaila Sarr (Watford FC)
15 Krepin Diatta AS Monaco)
27 Nocolas Jackson (Villareal CF)
29 Demba Seck (Torino FC)

Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Dwi Setiawan
Sumber: TribunSolo.com
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