Piala Dunia 2022: Wakil Presiden Ekuador Dukung Langsung Caicedo Cs Lawan Qatar di Laga Pembuka

Wakil Presiden Ekuador, HE Alfredo Borrero akan mendukung langsung negaranya melawan tuan rumah Qatar di laga pembuka Piala Dunia 2022 - Dalam foto ini menunjukkan para pemain Ekuador mengikuti sesi latihan di Doha pada 16 November 2022 menjelang turnamen sepak bola Piala Dunia Qatar 2022. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Presiden Ekuador, HE Alfredo Borrero akan mendukung langsung negaranya Timnas Ekuador yang dijadwalkan melawan tuan rumah Qatar pada laga pembuka Piala Dunia 2022 Grup A, Minggu (20/11/2022) malam.

Dilansir The Peninsula, HE Alfredo Barero telah tiba di Doha, hari ini Sabtu (19/11/2022) waktu setempat.

Setibanya di Bandara Internasional Hamad, HE Alfredo Barero mendapat sambutan dari Direktur Departemen Protokol Kementerian Luar Negeri HE Ibrahim bin Yousif Fakhro, dan Duta Besar Ekuador untuk Qatar HE Pascual del Cioppo.

Wakil Presiden Republik Ekuador HE Alfredo Borrero tiba di Doha, Sabtu (19/11/2022) hari ini, untuk menghadiri upacara pembukaan Piala Dunia FIFA Qatar 2022 yang berlangsung Minggu malam di Stadion Al Bayt.

Selain mendukung langsung aksi Moises Caicedo Cs, Wakil Presiden Ekuador itu termasuk salah satu tamu kehormatan pembukaan Piala Dunia 2022.

Rencananya, pembukaan Piala Dunia 2022 dilakukan sebelum laga Qatar vs Ekuador di Stadion Al Bayt.

Kick-off pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 Grup A antara Qatar vs Ekuador mulai pukul 23.00 WIB.

Jelang pertemuan kedua belah pihak, tuan rumah Qatar yang berjuluk The Maroon memiliki statistik uji coba lebih kinclong ketimbang lawannya Ekuador.

Menurut statistik Transfermarkt, Qatar dalam 5 pertandingan uji coba terakhir mampu mengamankan 4 kemenangan dan 1 imbang.

Rinciannya, pasukan Felix Sanchez berhasil mengumpulkan kemenangan uji coba atas Albania (1-0), Panama (2-1), Honduras (1-0) dan Guatemala (2-0).

Adapun satu laga imbang The Maroon terjadi ketika menghadapi Chili (1-1).

Beralih ke Ekuador yang juga telah menjalani 5 laga uji coba terakhir, namun hasilnya terbilang kurang memuaskan.

Anak asuh Gustavo Alvaro itu meraih 1 kemenangan dan 4 sisanya berakhir imbang.

Ekuador mengamankan 1 kemenangan dari Cape Verde (1-0), sedangkan 4 hasil imbang diraih atas Iraq, Jepang, Arab Saudi dan Meksiko.

Menariknya 4 laga uji coba Ekuador yang berakhir imbang tersebut identik dengan skor akhir tanpa gol alias 0-0.