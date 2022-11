Sorotan Hasil Piala Dunia 2022: Nyanyian Suporter Ekuador Pengin Minum Bir di Stadion Al Bayt

TRIBUNNEWS.COM - Pemandangan unik tersaji di tribun penonton, mewarnai hasil pertandingan Grup A Piala Dunia 2022 antara Qatar vs Ekuador yang berkesudahan 0-2.

Suporter Ekuador meneriakkan keinginan "nge-bir" sepanjang laga berlangsung di Stadion Al Bayt, Senin (21/11/2022) dini hari WIB.

Hal ini dilakukan pendukung Ekuador merujuk kepada larangan minuman beralkohol beredar di area, baik dalam maupun luar stadion Piala Dunia 2022.

Dari video yang beredar di media sosial Twitter, nampak suporter Ekuador menyanyikan dengan lirik "we want beer, we want beer (kami ingin minum bir)”.

Nyanyian pendukung Enner Valencia dkk ini muncul saat tim kesayangan mereka mampu memimpin dua gol di babak pertama.

Sebagai informasi saja, Ekuador sukses menjinakkan Qatar dengan skor 2-0 berkat dua gol Enner Valencia (16' dan 31').

Berkat hasil ini, Ekuador kini menduduki puncak klasemen Grup A dengan koleksi tiga poin. Adapun Qatar terjerembak di dasar klasemen lewat nir angka.

Larangan Bir dan Alkohol Beredar

Minum alkohol di tempat umum merupakan tindakan ilegal di Qatar, namun panitia mencoba berkompromi jelang kedatangan jutaan suporter yang sebagian besar berasal dari negara yang tak mempermasalahkan hal tersebut.

Untuk menyiasatinya, FIFA meminta izin kepada Panitia Piala Dunia 2022 menyediakan tempat khusus untuk menenggak bir di beberapa area.

Sementara di stadion, ada kemungkinan suporter diizinkan untuk meminum bir saat datang dan meninggalkan pertandingan.

Tapi, tidak diizinkan selama pertandingan, termasuk penjualan di dalam stadion.

Bahkan sejak pekan lalu, sejumlah booth Budweiser yang merupakan sponsor utama Piala Dunia juga digeser dan ditaruh di tempat terpencil.

Hal ini menimbulkan kontroversi mengingat Budweiser punya kontrak wah senilai 75 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun dengan FIFA.