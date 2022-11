Vidio.com Error saat Tayangkan Laga Piala Dunia 2022 Inggris vs Iran

TRIBUNNEWS.COM - Vidio.com kembali error saat menayangkan laga fase grup B antara Inggris vs Iran di Piala Dunia 2022 Qatar, Senin (21/11/2022) pukul 20.00 WIB.

Banyak pencinta sepak bola yang komplain di kolom komentar akun Twitter Video.com.

Mereka mengeluhkan kondisi ini dan menuntut Vidio.com untuk segera memperbaiki layanan streaming-nya.

Baca juga: Perbandingan Statistik Senegal vs Belanda Jelang Laga Piala Dunia 2022, Oranje Lebih Unggul

Saat Vidio.com diakses melalui mesin pencari, muncul tulisan sebagai berikut.

Error: Server Error

The server encountered a temporary error and could not complete your request.

Please try again in 30 seconds.

Pantauan Tribunnews.com, Vidio.com baru bisa diakses lagi pada pukul 20.20 WIB.

BACA:

Berita Piala Dunia 2022 Qatar

Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022

Daftar Wasit Piala Dunia 2022

Profil 8 Stadion Piala Dunia Qatar

Daftar Peserta dan Pembagian Grup Piala Dunia 2022

Sejarah Piala Dunia atau FIFA World Cup

(Tribunnews.com/Muhamad Deni Setiawan)