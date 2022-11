Sorotan Piala Dunia 2022, Frenkie de Jong Permata Belanda yang Senggol Kemaluan Pemain Senegal

tangkap layar twitter

SENGGOL KEMALUAN - Insiden perebutan bola antara gelandang Timnas Belanda, Frenkie de Jong dengan gelandang bertahan Timnas Senegal, Cheikhou Kouyate, pada matchday 1 Grup A Piala Dunia 2022, Senin (21/11/2022). Meski tidak mencetak gol, Frenkie de Jong pantas menjadi man of the match laga Timnas Belanda vs Senegal karena sejumlah kontribusinya, termasuk 'menyenggol' pemain sentral Senegal tersebut di bagian kemaluannya hingga harus ditarik ke luar lapangan.