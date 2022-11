MOTM Hasil Meksiko vs Polandia di Piala Dunia 2022: Guillermo Ochoa, Penepis Penalti Lewandowski

Kiper Meksiko Guillermo Ochoa memberi isyarat selama pertandingan sepak bola Grup C Piala Dunia Qatar 2022 antara Meksiko dan Polandia di Stadion 974 di Doha. Selasa (22 November 2022). (MANAN VATSYAYANA / AFP)

TRIBUNNEWS.COM - Guillermo Ochoa keluar menjadi man of the match (MOTM) dalam duel Meksiko vs Polandia di Piala Dunia 2022 pada Rabu, (23/11/2022) dini hari WIB.

Pertandingan Meksiko vs Polandia yang diadakan di Stadium 947 berakhir dengan skor kacamata alias 0-0.

Guillermo Ochoa memang hanya mampu melakukan dua kali penyelamatan karena pasifnya serangan Polandia.

Namun yang menjadi spesial adalah aksinya yang sukses menggagalkan sepakan penalti Robert Lewandowski pada menit 58'.

Ochoa dengan ciamik menebak arah tendangan Lewandowski yang mengarah ke pojok kiri bawah gawang Meksiko.

Tepisan tangan kirinya menjaga keperawanan Meksiko sekaligus menghindarkan El Tri dari kekalahan.

Faktanya, kiper berusia 37 tahun itu memang selalu tampil memukau sejak keikutsertannya di Piala Dunia 2014.

Yang masih segar di ingatan adalah penampilan ciamik Ochoa di Piala Dunia 2014 saat melawan Brasil.

Di mana saat itu, ia berhasil membuat Brasil frustasi saat berhadapan di laga Grup A.

Ochoa berulang kali melakukan penyelamatan gemilang demi menjaga gawang Meksiko tetap perawan.

Ia tercatat menggagalkan peluang dari Hulk, Neymar hingga Oscar.

Jika dikalkulasi kiper berambut gondrong itu menggagalkan enam peluang bersih Brasil.

Profil Guillermo Ochoa

Nama di negara asal : Francisco Guillermo Ochoa Magaña