Susunan Pemain & Live Streaming Timnas Spanyol vs Kosta Rika di Piala Dunia 2022: Ferran Starter

Inilah susunan pemain dan link live streaming Spanyol vs Kosta Rika di Piala Dunia 2022 - Gelandang Spanyol Pedri melakukan pemanasan sebelum pertandingan sepak bola kualifikasi Piala Dunia FIFA Qatar 2022 Georgia v Spanyol di Tbilisi pada 28 Maret 2021 - Bintang Muda Timnas Spanyol, Pedri, mengaku akan mencukur gundul rambutnya jika La Furia Roja sukses menjadi juara Piala Dunia 2022 Qatar.

TRIBUNNEWS.COM - Ferran Torres menghiasi susunan pemain laga Timnas Spanyol vs Timnas Kosta Rika di Piala Dunia 2022.

Lanjutan Grup E Piala Dunia 2022 menyajikan duel Spanyol vs Kosta Rika pada Rabu, (23/11/2022) malam WIB.

Pertandingan Spanyol vs Kosta Rika di Piala Dunia 2022 dijadwalkan kick off pukul 23.00 WIB dapat disaksikan lewat siaran langsung SCTV dan live streaming via Vidio.

(Dari kiri) Kiper Spanyol David Raya, penyerang Spanyol Ferran Torres, gelandang Spanyol Koke, penyerang Spanyol Alvaro Morata dan penyerang Spanyol Pablo Sarabia ambil bagian dalam sesi latihan di Qatar Universty di Doha pada 21 November 2022, selama Piala Dunia Qatar 2022 turnamen sepakbola. (JAVIER SORIANO / AFP)

Spanyol bermain menggunakan sistem 4-3-3, dimana sang juru taktik Luis Enrique memilih untuk bermain menggunakan striker murni alias false nine.

Pemain milik Real Madrid, Marco Asensio didapuk menjadi penyerang tengah padahal posisi aslinya adalah seorang winger.

Pemilik nomor punggung 10 Spanyol itu bakal dilayani oleh winger Barcelona dan RB Leipzig, Ferran Torres dan Dani Olmo.

Di lini tengah, Enrique memasang trio milik Barcelona, Pedri, Gavi, dan sang veteran, Sergio Busquets.

Sedangkan stopper Manchester City, Aymaric Laporte akan berjubaku menjaga pertahanan La Roja.

Di kubu lawan, praktis Kosta Rika akan mengandalkan pemain-pemain non liga top eropa.

Namun, mereka memiliki kiper andal milik Paris Saint-Germain, Keylor Navas.

Pengalamannya bermain di tim sebesar PSG dan Real Madrid begitu dinanti Kosta Rika untuk menghentikan serangan Spanyol yang diprediksi bakal bermain agresif.

Susunan Pemain:

Spanyol

Unai; Alba, Asensio, Azpilicueta, Busquets, Gavi, Laporte, Olmo, Pedri, Rodri, Torres

Pelatih: Luis Enrique

Kosta Rika

Navas; Bennette, Borges, Calvo, Campbell, Contreras, Duarte, Fuller, Martinez, Oviedo, Tejeda

Pelatih: Luis Fernando Suarez

Link Live Streaming:

