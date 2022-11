MOTM Timnas Jerman vs Jepang di Piala Dunia 2022: Shuichi Gonda Bikin Der Panzer Terperosok

AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Penjaga gawang Timnas Jepang, #12 Shuichi Gonda mencoba menjangkau bola yang melebar dari gawangnya dalam laga sepak bola Grup E Piala Dunia 2022 Qatar antara Jerman melawan Jepang di Stadion Internasional Khalifa, di Doha, Qatar, Rabu (23/11/2022) waktu setempat. Shuichi Gonda sebagai Man of The Match (MOTM), pada laga Jerman Vs Jepang di Piala Dunia 2022. AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT