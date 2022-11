Bedah Taktik Wales vs Iran di Piala Dunia 2022: Momen The Dragons dan Tim Melli Singkirkan Keraguan

AFP/JEWEL SAMAD

Penyerang AS Timothy Weah (Kiri) bersaing untuk melakukan sundulan dengan bek Wales Neco Williams (2K) dan bek Wales Ben Davies selama pertandingan sepak bola Grup B Piala Dunia Qatar 2022 antara AS dan Wales di Stadion Ahmad Bin Ali di Al-Rayyan , sebelah barat Doha pada 21 November 2022. Laga Wales vs Iran akan menjadi ladang pertempuran penting di Grup B Piala Dunia 2022.