Jadwal Siaran Langsung Bola Malam Ini: Timnas Qatar vs Senegal dan Belanda vs Ekuador, Live SCTV

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal bola hari ini menyajikan pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar pada Jumat (25/11/2022) hingga Sabtu (26/11/2022) dini hari WIB.

Pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar dapat ditonton live SCTV, MOJI, maupun diakses via streaming Vidio.

Ada empat pertandingan Piala Dunia 2022 yang berlangsung hari ini, meliputi Timnas Wales vs Iran, Qatar vs Senegal, Belanda vs Ekuador dan Inggris vs Amerika Serikat.

Jadwal Grup A Piala Dunia 2022 (Tribunnews)

Jadwal Bola Hari Ini

Jumat, 25 November 2022

17.00 WIB - Wales vs Iran - (SCTV, Vidio)

20.00 WIB - Qatar vs Senegal - (SCTV, Vidio)

23.00 WIB - Belanda vs Ekuador - (SCTV, Vidio)

Sabtu, 26 November 2022

02.00 WIB - Inggris vs Amerika Serikat - (SCTV, Vidio)

Link Live Streaming Piala Dunia 2022

Preview Qatar vs Senegal

Laga ini akan sangat krusial bagi kedua negara. Sama-sama kalah di matchday 1, keduanya sudah pasti harus menghindari kekalahan di laga kedua ini.