MOTM Timnas Uruguay vs Korea Selatan di Piala Dunia 2022: Federico Valverde Tampil Mencolok

AFP/JEWEL SAMAD

Gelandang Uruguay Federico Valverde (Tengah) dan rekan satu timnya bertepuk tangan kepada para penggemar di lapangan setelah pertandingan sepak bola Grup H Piala Dunia Qatar 2022 antara Uruguay dan Korea Selatan di Stadion Education City di Al-Rayyan, sebelah barat Doha pada 24 November 2022. Hasil laga Grup H Piala Dunia 2022 mempertemukan Timnas Uruguay vs Korea Selatan, Kamis (24/11/2022) menempatkan Federico Valverde sebagai Man of The Match (MOTM).(Photo by Jewel SAMAD / AFP)