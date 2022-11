Timnas Qatar vs Senegal di Piala Dunia 2022: Boulaye Dia Sabet Man of The Match

AFP/MANAN VATSYAYANA

Penyerang Senegal Boulaye Dia merayakan gol pembuka dengan rekan satu timnya selama pertandingan sepak bola Grup A Piala Dunia 2022 Qatar antara Qatar dan Senegal di Stadion Al-Thumama di Doha, Jum'at (25 November 2022). Hasil laga Grup A Piala Dunia 2022 mempertemukan Timnas Qatar vs Senegal, Jumat (25/11/2022) menempatkan Boulaye Dia sebagai Man of The Match (MOTM).(MANAN VATSYAYANA / AFP)