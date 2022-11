Hakim Ziyech, Man Of The Match Laga Belgia vs Maroko Piala Dunia 2022, Statistiknya Moncer!

AFP/ODD ANDERSEN

Hakim Ziyech sukses menyabet man of the match (MOTM) dalam laga Timnas Belgia vs Maroko di Piala Dunia 2022 pada Minggu, (27/11/2022) malam WIB - Gelandang Maroko Hakim Ziyech berlari dengan bola melewati bek Belgia Timothy Castagne selama pertandingan sepak bola Grup F Piala Dunia 2022 Qatar antara Belgia dan Maroko di Stadion Al-Thumama di Doha pada 27 November 2022. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)