Mitchell Duke Raih Man of The Match Laga Timnas Tunisia vs Australia di Piala Dunia 2022

AFP/JEWEL SAMAD

Pemain depan Australia Mitchell Duke merayakan gol pertama timnya selama pertandingan sepak bola Grup D Piala Dunia 2022 Qatar antara Tunisia dan Australia di Stadion Al-Janoub di Al-Wakrah, selatan Doha pada 26 November 2022. Mitchell Duke dinobatkan Man of the Match (MOTM), skor 1-0 atas Timnas Tunisia paga laga kedua Piala Dunia 2022 Grup D di Al Janoub Stadium.(Photo by Jewel SAMAD / AFP)