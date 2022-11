VIDEO Prediksi Duel Hidup Mati Iran Vs Amerika Serikat: Gregg Berhalter di Bawah Tekanan Besar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Nasional (timnas) Iran kontra Amerika Serikat (AS) pada laga lanjutan, matchday ketiga Grup B Piala Dunia 2022 di Qatar.

Pertandingan akan berlangsung, Rabu (30/11/2022), pukul 02.00 WIB.

Pada laga kali ini, Pelatih AS Gregg Berhalter di bawah tekanan besar.

Dilansir dari salah satu sumber pada, Selasa (29/11/2022), Gregg Berhalter berada di bawah tekanan besar untuk mengabaikan dugaan keretakan pribadi dengan Gio Reyna dan memainkan pemain sayap muda itu melawan Iran.

Hanya kemenangan yang akan mengantarkan Timnas Paman Sam ke babak 16 besar.

Tetapi performa yang lebih baik melawan Inggris telah menumbuhkan kepercayaan diri mereka untuk mendapatkan hasil seperti itu.

Klaim tentang Reyna yang tidak disukai oleh pelatihnya telah membentur kubu setelah bakat Borussia Dortmund Reyna ditinggalkan di bangku cadangan untuk dua pertandingan Piala Dunia AS sejauh ini.

Jika ia akhirnya dipilih untuk memulai, itu bisa menyelesaikan masalah di depan AS karena Christian Pulisic.

Kemudian akan bebas untuk menggantikan Haji Wright melalui lini tengah setelah striker dan rekan setimnya Josh Sargent tampil mengecewakan.

Untuk Iran, kiper Alireza Beiranvand mungkin sudah fit untuk kembali dari gegar otak yang secara prematur mengakhiri keterlibatannya melawan Inggris di pertandingan pembukaan.

Sardar Azmoun adalah cedera besar yang mengkhawatirkan serangan mereka sementara Alireza Jahanbakhsh diskors.

Ada istilah, 'Perang' Iran vs AS: Semuanya tidak perlu tahu banyak tentang geopolitik global, atau sepak bola, untuk mengetahui Iran kontra AS di Piala Dunia 2022 adalah pertandingan besar.

Di lapangan, ini adalah pertarungan Grup B yang menggiurkan yang mempertemukan dua tim yang keduanya terlihat sangat baik dan sangat buruk satu sama lain.

Untuk lolos ke babak 16 besar, Amerika Serikat harus menang, sementara hasil imbang sudah cukup bagi Iran tergantung pada pertandingan Wales melawan Inggris pada waktu yang sama.