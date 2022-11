Jadwal Piala Dunia 2022 Malam Ini: Tunisia vs Prancis, Polandia vs Argentina, Live SCTV

Berikut jadwal Piala Dunia 2022 malam ini dari grup C-D dan penentuan lolos ke babak 16 besar, live SCTV. Mulai pukul 22.00 WIb dan 02.00 WIB. - Pertandingan putaran ketiga pada babak Penyisihan Grup C Piala Dunia di Qatar akan menampilkan pertandingan Polandia vs Argentina, Kamis, 1 Desember 2022. TRIBUNNEWS

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Piala Dunia 2022 malam ini, laga pamungkas penyisihan grup C-D dan penentuan lolos ke babak 16 besar, Rabu (30/11/2022)- Kamis (1/12/2022).

Pertandingan dimulai dari grup D Piala Dunia 2022 antara Tunisia vs Prancis dan Australia vs Denmark pada pukul 22.00 WIB.

Lalu dilanjutkan laga grup C Piala Dunia 2022 antara Polandia vs Argentina dan Arab Saudi vs Meksiko pukul 02.00 WIB.

Laga Piala Dunia 2022 di atas bisa disaksikan melalui siaran langsung SCTV dan live streaming Vidio.com.

Berikut jadwal Piala Dunia 2022 malam ini:

Rabu, 30 November 2022

Pukul 22.00 WIB - Tunisia vs Prancis

Pukul 22.00 WIB - Australia vs Denmark

Kamis, 1 Desember 2022

Pukul 02.00 WIB - Polandia vs Argentina

Pukul 02.00 WIB - Arab Saudi vs Meksiko

Berikut link live streaming Piala Dunia 2022:

Penentuan Lolos Grup C

Pertandingan putaran ketiga pada babak Penyisihan Grup C Piala Dunia di Qatar akan menampilkan pertandingan Polandia vs Argentina, Kamis, 1 Desember 2022. TRIBUNNEWS (TRIBUNNEWS/BAYU PRIADI)

Polandia, Argentina, Arab Saudi, dan Meksiko sama-sama masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Polandia memimpin klasemen grup C dengan koleksi 4 poin, diikuti Argentina dan Arab Saudi yang mengemas 3 poin.

Lalu Meksiko dengan perolehan satu poin.

Polandia hanya butuh imbang saat menghadapi Argentina, terlepas dari hasil laga Arab Saudi vs Meksiko.

Lewandowski cs di antara juara atau runner up grup karena berdasarkan hasil pertandingan di atas.

Jika Arab Saudi menang atas Meksiko, Polandia akan finis di peringkat 2.

Sementara Argentina harus menang atas Polandia untuk mengamankan satu tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2022.

Terlebih untuk posisi teratas (juara grup).

Seandainya Argentina lolos sebagai runner-up grup C, laga seru dipastikan terjadi di babak 16 besar Piala Dunia karena Lionel Messi cs akan menghadapi Prancis.

Penentuan Lolos Grup D

Para pemain Timnas Prancis melakukan selebrasi kemenangan di akhir laga sepak bola Grup D Piala Dunia 2022 Qatar antara Prancis melawan Denmark di Stadion 974, di Doha, Qatar, Sabtu (26/11/2022) waktu setempat. AFP/GIUSEPPE CACACE (AFP/GIUSEPPE CACACE)

Prancis hampir dipastikan lolos sebagai juara grup D.

Kylian Mbappe dan kolega hanya butuh hasil imbang saat menghadapi Tunisia untuk mengunci status juara grup.

Namun tidak untuk Tunisia, asa tim berjuluk Eagles of Carthage untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 haruslah mengalahkan Prancis.

Hasil tersebut juga akan bergantung pada pertandingan Australia vs Denmark yang akan dimainkan dalam waktu yang sama.

Menarik dinantikan, siapa yang akan menemani Prancis ke babak 16 besar Piala Dunia 2022, Australia, Denmark, atau Tunisia?

