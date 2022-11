Live Streaming SCTV Polandia vs Argentina Piala Dunia 2022, Dimulai Jam 02.00 WIB

TRIBUNNEWS/BAYU PRIADI

Pertandingan putaran ketiga pada babak Penyisihan Grup C Piala Dunia di Qatar akan menampilkan pertandingan Polandia vs Argentina, Kamis, 1 Desember 2022. Sedang berlangsung live streaming SCTV Polandia vs Argentina di Piala Dunia 2022 yang dimulai jam 02.00 WIB.