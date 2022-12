Live Streaming SCTV Korea Selatan vs Portugal di Piala Dunia 2022 dan Profil 3 Bintang Samba Eropa

TRIBUNNEWS.COM - Berikut live streaming SCTV Timnas Korea Selatan vs Timnas Portugal pada laga ketiga Grup H Piala Dunia 2022, Jumat (2/12/2022) pukul 22.00 WIB di Stadion Education City.

Portugal telah dinyatakan lolos ke babak 16 besar, tetapi hasil tiga poin di laga ini akan membuat perjalanan mereka di fase grup sempurna.

Tercatat ada tiga pemain bintang yang berpotensi menjadi aktor penting Portugal mengalahkan Korea Selatan sekaligus menyegel status juara Grup H.

Berikut live streaming SCTV dan Vidio.com di laga Piala Dunia 2022 antara Korea Selatan vs Portugal.

Baca juga: Ada Cinta di Piala Dunia 2022, Bintang Timnas Korea Selatan Diisukan Kencani Model

Live Streaming

Live streaming SCTV<<<

Live streaming Vidio<<<

Profil Tiga Pemain Bintang Portugal

Berikut tiga pemain Portugal yang bisa membahayakan pertahanan Korea Selatan: Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, dan Joao Felix.

1. Bruno Fernandes

Bruno Fernandes merupakan gelandang Portugal yang bermain untuk Manchester United.

Bersama MU di musim ini, ia tampil impresif dan menjadi sosok kunci kreativitas lini tengah Setan Merah.

Dilansir FotMob, Bruno mencatatkan delapan big chances untuk timnya, hanya kalah dari capaian Kevin De Bruyne (14).

Sementara rata-rata per 90 menit ia menciptakan 33.0 peluang, urutan keempat terbaik di Liga Inggris.

Dalam urusan xA (angka harapan assist) ia juga tak kalah baik.

Pria berusia 28 tahun itu sukses catatkan xA sebesar 3.

Gelandang Portugal Bruno Fernandes (Tengah) merayakan gol kedua timnya selama pertandingan sepak bola Grup H Piala Dunia 2022 Qatar antara Portugal dan Uruguay di Stadion Lusail di Lusail, utara Doha. Senin (28 November 2022). (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)

Bruno merupakan tipe gelandang yang sering memberikan umpan-umpan jarak jauh.

Ia unggul dalam hal memberikan umpan kunci, umpan terobosan, dan melakukan tembakan jarak jauh.

Di Piala Dunia 2022, Bruno telah tampil dua kali dengan raihan dua gol dan dua assist.

Tembakan per laganya berada di angka tiga, umpan suksesnya 88.9 persen, dan ia menjadi man of the match (MOTM) di dua laga tersebut, dikutip dari Whoscored.

Whoscored memberi rating 8.36 kepada penampilan Bruno di Piala Dunia kali ini.

Statistik Bruno di Manchester United Musim 2022/2023

Jumlah penampilan: 20

Jumlah gol: 3

Jumlah assist: 3

2. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo belum lama ini meninggalkan klubnya, Manchester United.

Ia memang jarang tampil sebagai starter bagi MU.

Namun kehadirannya bagi Portugal sangat penting.

Ia adalah kapten tim dan seorang megabintang dengan raihan lima Ballon D'or.

Sejauh ini Ronaldo telah tampil dua kali bagi Portugal di Piala Dunia 2022 dengan mencatatkan satu assist.

3. Joao Felix

Joao Felix adalah penyerang yang bermain untuk Atletico Madrid.

Bersama klubnya di musim ini, Felix telah tampil sebanyak 18 kali dengan menghasilkan empat gol dan tiga assist.

Di Piala Dunia 2022 ia telah bermain sebanyak dua kali dengan mencetak satu gol.

Pemain depan Portugal Joao Felix merayakan gol kedua timnya selama pertandingan sepak bola Grup H Piala Dunia 2022 Qatar antara Portugal dan Ghana di Stadion 974 di Doha pada 24 November 2022. (Photo by Glyn KIRK / AFP) (AFP/GLYN KIRK)

Pria berusia 23 tahun itu adalah tipe pemain yang berbahaya dalam situasi serangan balik.

Dilansir Whoscored, ia memiliki kemampuan dribel yang baik, dan berbahaya dalam memberikan umpan terobosan maupun umpan kunci.

Felix juga punya kemampuan tembakan jarak jauh dan sundulan kepala yang baik.

BACA:

Berita Piala Dunia 2022 Qatar

Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022

Daftar Wasit Piala Dunia 2022

Profil 8 Stadion Piala Dunia Qatar

Daftar Peserta dan Pembagian Grup Piala Dunia 2022

Sejarah Piala Dunia atau FIFA World Cup

(Tribunnews.com/Muhamad Deni Setiawan)