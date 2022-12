Sedang Berlangsung Live Streaming Serbia vs Swiss Piala Dunia 2022, Simak Susunan Pemainnya

TRIBUNNEWS.COM - Sedang berlangsung pertandingan Serbia vs Swiss fase terakhir grup G Piala Dunia 2022, di Stadion 974, Qatar.



Pertandingan ini dapat disaksikan melalui link live streaming Vidio.com.



Pertandingan penentuan sebagai pendamping Brasil untuk melaju ke fase 16 Besar Piala Dunia 2022.



Kedua tim langsung tampil menyerang.

Swiss langsung memperoleh peluang di menitk ke-2 melalui tendangan Xherdan Shaqiri.



Namun masih bisa ditepis oleh Kiper Serbia, Vanja Milinkovic-Savic.

Serbia mengonter dengan tendangan sudut pertamanya.

Baca juga: Klasemen Akhir Grup H Piala Dunia 2022: Portugal Tetap di Atas, Korea Selatan Lolos 16 Besar

Link Live Streaming

>>>> Vidio.com <<<<

Jalannya Babak Pertama

Hingga masuk menit ke-5 Swiss lebih mengancam dengan percobaan tendangan pertama dari Xherdan Shaqiri.



Namun masih bisa ditepis oleh Kiper Serbia, Vanja Milinkovic-Savic.

Susunan Pemain

Serbia

Pelatih: Dragan Stojkovic.

Formasi: 3-4-1-2.

Line-up: Vanja Milinkovic-Savic (GK), Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic, Starhinja Pavlovic, Andrija Zivkovic, Sasa Lukic, Sergej Milinkovic-Savic, Filip Kostic, Dusan Tadic, Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic.

Swiss

Pelatih: Murat Yakin

Formasi: 4-2-3-1

Line-up: Gregol Kobel (GK), Ricardo Rodriguez, Fabian Schar, Manuel Akanji, Silva Widmer, Granit Xhaka, Remo Fruler, Ruben Vargas, Djibril Sow, Xherdan Shaqiri, Breel Embolo.

Pemain cedera: Nico Elvedi, Yann Sommer.

Rangking FIFA

Serbia 21 - 15 Swiss.

Head to Head

Serbia 0 vs 1 Swiss.

Pertandingan Piala Dunia 2018 Rusia, skor akhir 1-2 (23/06/2018).

Prediksi Skor

Sports Mole: Serbia 0 vs 1 Swiss



The Analyst: Serbia 39 persen vs 35 persen Swiss, skor imbang 26 persen.

Baca Juga

Berita Piala Dunia 2022 Qatar

Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022

Daftar Wasit Piala Dunia 2022

Profil 8 Stadion Piala Dunia Qatar

Daftar Peserta dan Pembagian Grup Piala Dunia 2022

Sejarah Piala Dunia atau FIFA World Cup

Download Gambar Jadwal Piala Dunia 2022 Qatar, Lengkap Babak Penyisihan Grup A-H

(Tribunnews.com/Bayu Panegak)