Live Streaming SCTV Maroko vs Spanyol Piala Dunia 2022, Lengkap Profil Pemain Bintang

Live Streaming SCTV Maroko vs Spanyol Piala Dunia 2022 - Gelandang Timnas Maroko, #07 Hakim Ziyech melakukan pemanasan sebelum dimulainya laga sepak bola Grup F Piala Dunia 2022 Qatar antara Kanada melawan Maroko di Stadion Al-Thumama, di Doha, Qatar, Kamis (1/12/2022) waktu setempat. AFP/FADEL SENNA

TRIBUNNEWS.COM - Live streaming Maroko vs Spanyol di Piala Dunia 2022 untuk memperebutkan tiket perempat final tersedia dalam artikel ini.

Duel seru antara Maroko vs Spantol bakal digelar di Stadion Educatio City mulai pukul 22.00 WIB, Selasa (6/12/2022).

Pertandingan tersebut dapat disaksikan melalui tayangan SCTV atau streaming Vidio.

Live Streaming

Akses di sini (SCTV)<<<

Akses di sini (Vidio)<<<

Prediksi Skor

SportsMole: Maroko 1-2 Spanyol

Sportskeeda: Maroko 1-2 Spanyol

Whoscored: Maroko 0-2 Spanyol

Profil Pemain Bintang

Gelandang Timnas Maroko, #07 Hakim Ziyech melakukan selebrasi usai mencetak gol pertama timnya dalam laga sepak bola Grup F Piala Dunia 2022 Qatar antara Kanada melawan Maroko di Stadion Al-Thumama, di Doha, Qatar, Kamis (1/12/2022) waktu setempat. AFP/MIGUEL MEDINA (AFP/MIGUEL MEDINA)

- Hakim Ziyech (Maroko)

Nama: Hakim Ziyech

Tempat Lahir: Dronten, Belanda

Tanggal Lahir: 19 maret 1993

Usia: 29 Tahun

Tinggi Badan: 181 cm

Klub Saat Ini: Chelsea

Posisi Bermain: Gelandang Serang

Karir Klub:

- Heerenveen (2012-2014)

- Twente FC (2014-2016)

- Ajax (2016-2020)

- Chelsea (2020-sekarang)

Performa Hakim Ziyech di Piala Dunia 2022

Hakim Ziyech jadi pemain kunci bagi Timnas Maroko.

Gelandang besutan Chelsea ini telah menjadi momok bagi Belgia di fase Grup.

Bagaimana tidak, pria berusia 29 tahun ini sukses merepotkan De Bruyne dan kolega.

Bahkan Ziyech sukses jadi Man of The Match di laga Belgia vs Maroko.

Sejauh ini tercatat Ziyech telah mengoleksi sebanyak satu gol dan satu assist untuk Maroko.

Tentu jadi modal yang apik bagi Ziyech jelang berhadapan dengan tim kuat seperti Spanyol.

Di bawah asuhan Walid Regragui, diharapkan Ziyech masih konsisten tampil gahar bersama Maroko nanti.

- Pedri (Spanyol)

Gelandang Barcelona, Pedri (kiri) merayakan setelah mencetak gol pertama timnya selama pertandingan sepak bola liga Spanyol melawan tuan rumah Osasuna di stadion El Sadar, pada 8 November 2022. (CESAR MANSO / AFP)

Nama: Pedro González López

Tempat Lahir: Tegueste, Spanyol

Tanggal Lahir: 25 November 2002

Usia: 20 Tahun

Tinggi Badan: 174 cm

Klub Saat Ini: Barcelona

Posisi Bermain: Gelandang Serang

Karir Klub:

- UD Las Palmas (2019)

- Barcelona (2019)

- UD Las Palmas (2019-2020)

- Barcelona (2020-sekarang)

Performa Pedri di Piala Dunia 2022

Pemain muda besutan Barcelona ini memang patut diwaspadai oleh Timnas Maroko.

Meskipun belum mencatatkan namanya di papan skor, Pedri menjadi titik sentral Timnas Spanyol.

Pemain berusia 20 tahun ini menjadi penghubung di lini serang dan pertahanan Spanyol.

Dia berbagi tugas dengan Busquets dan Gavi.

Kerjasama ketiga pemain diprediksi bakal berlangsung apik.

Oleh karena itu Singa Atlas patut waspada.

Mengingat Pedri juga bisa berkontribusi lebih banyak dalam serangan. (*)

(Tribunnews.com/Niken)