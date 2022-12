Konsep Unik Dukung Timnas Korsel di Piala Dunia 2022

momentum euforia Piala Dunia 2022, dengan menggelar Nobar Paling OK di laga terakhir Grup H antara Korea Selatan vs Portugal yang sukses dihelat di Stark Taproom, SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (2/12/2022) malam.

Abdul Majid/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Timnas Korea Selatan, berhasil menyuguhkan permainan atraktif dan menarik minat penikmat sepakbola pada laga perdana di Piala Dunia 2022.

PT Bank Oke Indonesia Tbk (OK Bank Indonesia) pun mengambil momentum euforia Piala Dunia 2022, dengan menggelar Nobar Paling OK di laga terakhir Grup H antara Korea Selatan vs Portugal yang sukses dihelat di Stark Taproom, SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (2/12/2022) malam.

Acara nobar di laga ini untuk mengkreasikan atmosfer pesta sepakbola yang kreatif, agar para suporter bisa saling berbagi energi positif dalam mendukung tim favorit sekaligus ingin memperkenalkan identitas bank yang berasal dari Korea Selatan, serta memperkenalkan budaya suporter timnas Korsel kepada masyarakat Indonesia.

Baca juga: Jogo Bonito Dianggap Telah Kembali, Fan Mengatakan Itu Setelah Brasil Menang 4-1 Atas Korea Selatan

Harapannya, audiens Indonesia dapat merasakan pengalaman budaya Korea Selatan dan OK Bank.

Selain itu, Nobar Paling OK merupakan salah satu cara agar mengakselerasi tingkat keterikatan (engagement) antara OK Bank dengan masyarakat luas, khususnya kaum urban penggemar budaya Korea.

“Event Nobar Paling OK diharapkan dapat menjadi wadah, bagi suporter yang ingin merasakan vibes dan ambience berbeda dalam mendukung timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2022. Selain nobar, suporter tentunya dapat menikmati berbagai acara menarik dan kuliner khas Korea yang kami sajikan untuk menciptakan suasana nobar seperti yang ada di negeri ginseng tersebut,” ungkap Mr. Kim Tae Seob, selaku Kepala Divisi Marketing Communication OK Bank.

Satu Tempat Untuk Memuaskan Penggemar Budaya Korea

momentum euforia Piala Dunia 2022, dengan menggelar Nobar Paling OK di laga terakhir Grup H antara Korea Selatan vs Portugal yang sukses dihelat di Stark Taproom, SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (2/12/2022) malam. (dok: istimewa)

Tim sepakbola Korea Selatan yang berperingkat 28 itu berlaga melawan tim berperingkat 9 dunia, Portugal. Pertandingan ini menyedot perhatian penggemar sepak bola Indonesia lantaran menampilkan pemain terkemuka dari kedua negara, Son Heung-Min dari Tottenham Hotspurs dan Cristiano Ronaldo (eks pemain Manchester United dan Real Madrid).

Kedua pemain ini memiliki fans sendiri. Hasil dari laga tersebut membuahkan skor kemenangan Korsel 2:1 melawan Portugal, yang artinya Korsel masuk ke 16 besar dan siap untuk maju ke babak selanjutnya. Timnas Korea Selatan berhasil unggul lewat gol dari Kim Young-gwon dan Hwang Hee-chan di masa injury time.

Jumlah pengunjung yang menghadiri Nobar Paling OK ini sebanyak 230 pengunjung, yang berasal dari berbagai kalangan, seperti fans sepakbola dan komunitas budaya pop Korea.

Suporter ataupun pengunjung yang hanya ingin menikmati suasana vibes nobar berbeda, merasa terhibur dengan berbagai acara seperti K-Quiz yang seru bertabur hadiah, hingga Korean Bites yang disajikan oleh para Hanbok Girl di mana pengunjung dapat menikmati beragam jajanan khas Korea selama acara nobar.

Pada acara Nobar Paling OK, turut hadir IndoSpurs Community (@IndoSpurs dan @IndoSpurs_Jkt) serta influencer dari Indonesia dan Korea seperti Jeon Sangwon (@jameski92), Nona Angie (@nonaangie), Daehoon (@daehoon), dan Afif Xavi (@afifxavi). Kolaborasi apik antara keseruan budaya pop Korea yang menjadi sumber hormon kebahagiaan dan kegiatan nonton bareng timnas Korsel berlaga di Piala Dunia 2022, berhasil dihadirkan untuk memuaskan penggemar budaya Korea dalam satu tempat.

Budaya pop Korea, khususnya subkultur populer dari Korea Selatan, berhasil mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia selama lebih dari satu dekade. Berbagai produk hasil dari kebudayaan negeri ginseng ini seperti musik, drama televisi, fashion, hingga kuliner kini jamak terlihat mendominasi gaya hidup dan turut menginspirasi generasi anak muda Tanah Air.

Budaya subkultur ini pun turut menghasilkan fandom atau kelompok yang secara antusias menggemari seseorang atau sesuatu, khususnya yang berasal dari Korea Selatan. Selain budaya populer yang sudah lebih dulu menginvasi, tim nasional Korea Selatan yang berlaga di Piala Dunia 2022 pun kini mencuri perhatian anak muda Indonesia penggemar budaya Korea.