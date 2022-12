Live Streaming SCTV Argentina vs Prancis di Piala Dunia 2022, Aksi Bomber PSG Messi dan Mbappe

TRIBUNNEWS.COM - Simak link live streaming SCTV laga Argentina vs Prancis dalam gelaran final Piala Dunia 2022.

Partai pamungkas Piala Dunia 2022 antara Argentina vs Prancis digelar di Stadion Lusail, Qatar, Minggu (18/12/2022) pukul 22.00 WIB.

Pertunjukkan sengit bakal ditampilkan duo bintang asal Paris Saint-Germain (PSG), Lionel Messi dan Kylian Mbappe serta bisa disaksikan live streaming via SCTV, Indosiar, dan Vidio.com.

>>>Live SCTV<<<

>>>Live Indosiar<<<

>>>Live Vidio<<<

Baca juga: Prediksi Skor Argentina vs Prancis Piala Dunia 2022, Trofi Juara Bikin Profil Tim Tango Mentereng

Duel Sengit Duo PSG

Di antara nama-nama mentereng yang dimiliki Argentina dan Prancis, ada dua yang tentunya menjadi sorotan.

Keduanya adalah Lionel Messi kapten Tim Tango dan Kylian Mbappe bomber Les Bleus.

Tak hanya sama-sama berasal dari klub yang sama yakni PSG, Messi dan Mbappe memiliki misi menambah raihan gol mereka di Piala Dunia 2022.

Lima gol telah ditorehkan dua bomber, tambahan satu gol saja sudah membuat satu di antaranya menjadi top skor dan berhak mengemas sepatu emas.

Bahkan bisa jadi berpeluang mennjadi pemain terbaik di gelaran Piala Dunia Qatar.

Lantas inilah profil keduanya yang sama-sama berkarier di PSG:

Profil Lionel Messi

Pemain depan Argentina #10 Lionel Messi (kiri) melambaikan tangan kepada pendukung setelah timnya memenangkan pertandingan sepak bola Grup C Piala Dunia 2022 Qatar antara Polandia dan Argentina di Stadion 974 di Doha pada 30 November 2022. (Odd ANDERSEN / AFP)

Nama: Lionel Andres Messi Cuccitini

Tempat Lahir: Rosario

Tanggal Lahir 24 Juni 1987



Usia: 35



Tinggi Badan: 170 cm

kaki terkuat: kiri

Jumlah penampilan timnas: 171

Gol bersama timnas: 96

Karier

- Barcelona Youth (2000-2002)

- Barcelona U16 (2002-2003)

- Barcelona U19 (2003)

- Barcelona C (2003-2004)

- Barcelona B (2004-2005)

- Barcelona (2005-2021)

- PSG (2021-sekarang)

Profil Kylian Mbappe

Penyerang Perancis Kylian Mbappe merayakan setelah mencetak gol pada pertandingan sepak bola Grup D Piala Dunia 2022 Qatar antara Perancis dan Australia di Stadion Al-Janoub di Al-Wakrah, selatan Doha pada 22 November 2022. (Chandan KHANNA / AFP) (AFP/CHANDAN KHANNA)

Nama: Kylian Mbappe Lottin

Tanggal Lahir : 20 Desember 1998 (umur 23)

Tempat Lahir: Paris, Prancis

Posisi: Striker

Tinggi Badan: 178 cm

Berat badan : 75 kg

Kaki terbaik: Kanan

Karier:

Paris Saint-Germain FC (2018 - sekarang)

Timnas Prancis (2017 - sekarang)

Paris Saint-Germaint FC (2017-2018)

AS Moncao FC U-19 (2017)

Timnas Prancis U-19 ( 2016)

AS Monaco FC (2015-2017)

AS Monaco FC II (2015-2017)

AS Monaco FC U-19 (2014-2015).

Prediksi Skor Argentina vs Prancis

- SportsMole: Argentina 2-1 Prancis

- Sportskeeda: Argentina 2-1 Prancis

- SportingNews: Argentina 1-1 Prancis (Argentina menang di babak adu pinalti)

- Tribunnews: Argentina 1-2 Prancis

BACA:

Berita Piala Dunia 2022 Qatar

Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022

Daftar Wasit Piala Dunia 2022

Profil 8 Stadion Piala Dunia Qatar

Daftar Peserta dan Pembagian Grup Piala Dunia 2022

Sejarah Piala Dunia atau FIFA World Cup

(Tribunnews.com/Chrysnha)